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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

10 نسخ فقط.. باجاني تكشف النقاب عن هويرا Codalunga Speedster| صور

باجاني هويرا Codalunga Speedster
باجاني هويرا Codalunga Speedster
صبري طلبه

تواصل باجاني في تألقها في مجال صناعة السيارات الخارقة والفارهة، حيث تقدم مجموعة من السيارات ذات الطابع المميز، سواء من ناحية التصميم والانفراد، أو من ناحية القدرات الفنية عالية الاداء، والتي تمحها القدرة في التسارع والانطلاق.

باجاني هويرا Codalunga Speedster

وفي هذا السياق كشفت باجاني عن السيارة الخارقة هويرا Codalunga Speedster، حيث أكدت أنها ستقدم من خلال 10 نسخ فقط، لتستهدف جمهور خاص من عشاق التميز والانفراد، ومن خلال الصور والتجهيزات الفنية، يبدو أن السيارة تطبق تلك الشروط ببراعة.

باجاني هويرا Codalunga Speedster

القدرات الفنية لسيارة هويرا Codalunga Speedster

تعتمد السيارة باجاني هويرا Codalunga Speedster على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 غيارات، بالإضافة إلى خيار اخر بنقلات يدوية، مع تقنيات الجر الخلفي للعجلات.

باجاني هويرا Codalunga Speedster

وتستمد هويرا Codalunga Speedster قوتها من محرك v12، سعة 6000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 864 حصانًا، و1.100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع 2 شاحن توربيني تم تطويرهم بواسطة AMG.

باجاني هويرا Codalunga Speedster

لم تقتصر القدرات الفنية الخارقة عند هنا، بل يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بحوالي 350 كيلومتر في الساعة، أما عن المظهر الخارجي فجاءت السيارة بمفهوم رياضي يمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

باجاني هويرا Codalunga Speedster

وتأتي السيارة باجاني هويرا Codalunga Speedster بعجلات بيريللي Trofeo R، وفرامل بريمو، بالإضافة إلى جنوط رياضية تعزز من المفهوم الخاص بهذه النسخة الخارقة، إلى جانب إطلالة السقف المكشوف وتصميم الباب الثنائي، مع مقدمة حادة، ومقصورة تجمع بين المع عناصر الرفاهية والتحكم.

باجاني هويرا Codalunga Speedster باجاني هويرا Codalunga Speedster مواصفات باجاني هويرا Codalunga Speedster السيارة باجاني هويرا Codalunga Speedster

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