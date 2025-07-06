تحت المليون.. هيونداي إلنترا AD موديل 2024 بحالة كسر الزيرو

تعتبر السيارة هيونداي إلنترا AD واحدة من ابرز السيارات التي قدمت في السوق المصري، وذلك ضمن طرازات السيدان، باختلاف الأجيال والموديلات، حيث تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة.

وظهرت السيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن تحت مفهوم كسر الزيرو، بسعر يبلغ 900 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا، وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة بأهمية الفحص الشامل ومراجعة متوسط الأسعار في السوق.

هيونداي إلنترا AD

أداء هيونداي إلنترا AD موديل 2024

تعتمد السيارة هيونداي إلنترا AD على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبمعدل تسارع يقدر بحوالي 11.6 ثانية، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

هيونداي إلنترا AD

وتستمد السيارة هيونداي إلنترا AD قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 127 حصانًا، و155 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنية الجر الأمامي.

تجهيزات السيارة هيونداي إلنترا AD

تضم السيارة هيونداي إلنترا AD مجموعة من التجهيزات منها، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX و USB، بلوتوث، قفل مركزي للأبواب، مرايات ونوافذ كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف.

هيونداي إلنترا AD

كما تضم السيارة هيونداي إلنترا AD فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية ثنائية للحماية من الصدمات، وبأبعاد خارجية تقدر بـ 4620 مم للطول الكلي، و1800 مم للعرض، وبارتفاع 1450 مم.