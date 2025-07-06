قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول صناديق الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 وسط تأمينات مشددة
نجم الأهلي السابق: خطوات چون إدوارد في الزمالك «عاجباني» وأولها اعتزال شيكابالا
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري
زوجة الفنان مصطفى كامل تتعرّض لوعكة صحية مفاجئة .. تفاصيل
أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025
أسامة حسن يفتح النار: الجميع خان أمانة الزمالك .. والتنظيف لازم يكمل
بتكليف من الرئيس السيسي.. «حياة كريمة» تدعم أسر حادث الطريق الإقليمي | شاهد
كريم حسن شحاتة يكشف مفاجأة في رحيل ثلاثي الأهلي |تفاصيل
النواب يستكمل مناقشة قانون المهن الطبية اليوم
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو نتنياهو للانسحاب من «إطار الاستسلام» في غزة
عيار 21 الآن.. أسعار الذهب تفاجئ الأسواق بارتفاع جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحت المليون.. هيونداي إلنترا AD موديل 2024 بحالة كسر الزيرو

هيونداي إلنترا AD
هيونداي إلنترا AD
صبري طلبه

تعتبر السيارة هيونداي إلنترا AD واحدة من ابرز السيارات التي قدمت في السوق المصري، وذلك ضمن طرازات السيدان، باختلاف الأجيال والموديلات، حيث تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة.

وظهرت السيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن تحت مفهوم كسر الزيرو، بسعر يبلغ 900 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا، وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة بأهمية الفحص الشامل ومراجعة متوسط الأسعار في السوق.

هيونداي إلنترا AD

أداء هيونداي إلنترا AD موديل 2024

تعتمد السيارة هيونداي إلنترا AD على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبمعدل تسارع يقدر بحوالي 11.6 ثانية، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

هيونداي إلنترا AD

وتستمد السيارة هيونداي إلنترا AD قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 127 حصانًا، و155 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنية الجر الأمامي.

تجهيزات السيارة هيونداي إلنترا AD

تضم السيارة هيونداي إلنترا AD مجموعة من التجهيزات منها، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX و USB، بلوتوث، قفل مركزي للأبواب، مرايات ونوافذ كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف.

هيونداي إلنترا AD

كما تضم السيارة هيونداي إلنترا AD فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية ثنائية للحماية من الصدمات، وبأبعاد خارجية تقدر بـ 4620 مم للطول الكلي، و1800 مم للعرض، وبارتفاع 1450 مم.

هيونداي إلنترا AD هيونداي إلنترا AD سعر هيونداي إلنترا AD سعر هيونداي إلنترا AD في سوق المستعمل هيونداي إلنترا AD 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

أرشيفية

نيران صديقة .. مقتل 31 جنديا إسرائيليا على يد زملائهم في قطاع غزة

90.48 % للعلمي و 68.29% للأدبي.. تنسيق الجامعات 2025| مؤشرات أولية

90.48 % للعلمي و 68.29% للأدبي.. تنسيق الجامعات 2025| مؤشرات أولية

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته: «حسبي الله في الناس اللي كانت مولعة الدنيا»

ترشيحاتنا

وزارة المالية

الحكومة ترفع طلبات الحصول على تمويل 25.5 مليار جنيه في أسبوع

وزير قطاع الاعمال العام

وزير قطاع الأعمال: شتايجنبرجر اللسان قصة نجاح حقيقية في استثمار موقع سياحي فريد

وزير الاسكان خلال الجولة

وزير الإسكان ومحافظ بني سويف يتابعان العمل بمياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات حياة كريمة

بالصور

في عيد ميلادها الـ 55.. 10 صور تكشف جمال غادة عبد الرازق | شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

إطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الصيف ميبقاش صيف من غيره.. محمود العسيلي يروّج لألبومه الجديد

محمود العسيلي
محمود العسيلي
محمود العسيلي

فستان لافت .. روجينا تستعرض جمالها في أحدث ظهور

روجينا
روجينا
روجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد