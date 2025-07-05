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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رينو لوجان 2018 فبريكا أوتوماتيك بهذا السعر في سوق المستعمل

رينو لوجان 2018
رينو لوجان 2018
صبري طلبه

تعتبر السيارة رينو لوجان واحدة من أشهر السيارات الاقتصادية التي قدمت في السوق المصري، وعلى الرغم من توقف إنتاجها؛ إلا أنها تظل من أبرز الطرازات المتواجدة بقوة في سوق السيارات المستعملة، باختلاف أجيالها والموديلات.

وظهرت السيارة رينو لوجان موديل 2018 في سوق المستعمل بسعر يبدأ من 400 ألف جنيه، مع تمتعها بحالة الفبريكا، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ولكن ننصح دومًا بأهمية مراجعة متوسط أسعار أي سيارة ترغب في شرائها، إلى جانب الفحص الشامل.

مواصفات السيارة رينو لوجان 2018

تأتي السيارة رينو لوجان موديل 2018 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة.

رينو لوجان 2018

تتسارع السيارة رينو لوجان 2018 قياسيًا من نقطة الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر عندما تخوض مسافة تصل إلى 100 كيلومتر.

رينو لوجان 2018

تضم السيارة رينو لوجان 2018 باقة من التجهيزات منها، زجاج كهربائي، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل USB، مكيف هواء ساخن وبارد، إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية عبر عجلة القيادة، كما تضم السيارة وسائد هوائية ثنائية.

رينو لوجان 2018

زودت رينو لوجان 2018 بفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، وتأتي السيارة بإشارات ضوئية ناحية المرايات الجانبية، وتضم جنوط رياضية، مع مصابيح ضباب، وبنسبة طول كلي بلغت 4354 مم، وعرض يبلغ 1733 مم.

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