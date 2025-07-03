سعر ومواصفات نيسان ماجنايت 2025 في الإمارات

تعتبر السيارة نيسان ماجنايت واحدة من أبرز سيارات الكروس اوفر التي قدمت في السوق العالمي والعربي، حيث تقدم بتصميم عصري مع باقة من التجهيزات، بينما تم طرحها في الإمارات عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 59.900 درهم.

وفي السطور التالية، نقدم أبرز مواصفات السيارة نيسان ماجنايت موديل 2025 وسعرها في السوق الاماراتي.

القدرات الفنية للسيارة نيسان ماجنايت موديل 2025

تعتمد السيارة نيسان ماجنايت موديل 2025 على محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 100 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT.

نيسان ماجنايت موديل 2025

تجهيزات السيارة نيسان ماجنايت موديل 2025

تضم السيارة نيسان ماجنايت موديل 2025 مكيف هواء، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، دعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، شاشة للمعلومات 7 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحات تهوية خلفية، نظام صوتي ترفيهي.

نيسان ماجنايت موديل 2025

وتحتوي نيسان ماجنايت موديل 2025 على فرامل يد إلكترونية، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع كاميرا 360 درجة، حساسات ركن، مرايات كهربائية، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، وسائد هوائية للحماية.

نيسان ماجنايت موديل 2025

أسعار نيسان ماجنايت موديل 2025 في الامارات

تقدم السيارة نيسان ماجنايت موديل 2025 في السوق الاماراتي، بسعر يبدأ من 59,900 درهم، وبسعر 63,900 درهم للفئة الثانية، بينما يبلغ سعر الفئة الثالثة نحو 71,900 درهم.