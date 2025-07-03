قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب امتحانات الثانوية.. الأمن يكشف تفاصيل محاولة طالبة التخلص من حياتها
فنلندا: طعـ.ن عدة أشخاص في مركز تسوق واعتقال المنفذ
تفاصيل المباحثات الهاتفية بين بوتين وترامب
ثلاثية انتصارات لفتح الله مع النجمة اللبناني.. رباعية في شباك العهد
عفاريت الأسفلت.. القبض على سائقي 3 سيارات نقل ثقيل عرضوا حياة المواطنين للخطر بأكتوبر| فيديو
ضبط مالك جيم شهير والمدير الإداري في واقعة تركيب كاميرات بحمام السيدات بالمحلة
وزير الإسكان: إنشاء صندوق لدعم وحدات الإيجار القديم
صندوق النقد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر
أندريه سيلفا: شقيق جوتا بدأ من بورتو وختم رحلته على الأسفلت
جمعهما الحب وفرقهما الموت.. وفاة سيدة بعد رحيل زوجها بـ3 أيام في طنطا
وظائف شركة الكهرباء 2025 برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه
بدء اجتماع ممثلي الأحزاب المشاركة في قائمة انتخابات الشبوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات نيسان ماجنايت 2025 في الإمارات

نيسان ماجنايت موديل 2025
نيسان ماجنايت موديل 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة نيسان ماجنايت واحدة من أبرز سيارات الكروس اوفر التي قدمت في السوق العالمي والعربي، حيث تقدم بتصميم عصري مع باقة من التجهيزات، بينما تم طرحها في الإمارات عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 59.900 درهم.

وفي السطور التالية، نقدم أبرز مواصفات السيارة نيسان ماجنايت موديل 2025 وسعرها في السوق الاماراتي.

القدرات الفنية للسيارة نيسان ماجنايت موديل 2025

تعتمد السيارة نيسان ماجنايت موديل 2025 على محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 100 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT.

نيسان ماجنايت موديل 2025

تجهيزات السيارة نيسان ماجنايت موديل 2025

تضم السيارة نيسان ماجنايت موديل 2025 مكيف هواء، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، دعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، شاشة للمعلومات 7 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحات تهوية خلفية، نظام صوتي ترفيهي.

نيسان ماجنايت موديل 2025

وتحتوي نيسان ماجنايت موديل 2025 على فرامل يد إلكترونية، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع كاميرا 360 درجة، حساسات ركن، مرايات كهربائية، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، وسائد هوائية للحماية.

نيسان ماجنايت موديل 2025

أسعار نيسان ماجنايت موديل 2025 في الامارات

تقدم السيارة نيسان ماجنايت موديل 2025 في السوق الاماراتي، بسعر يبدأ من 59,900 درهم، وبسعر 63,900 درهم للفئة الثانية، بينما يبلغ سعر الفئة الثالثة نحو 71,900 درهم.

نيسان ماجنايت نيسان ماجنايت نيسان ماجنايت موديل 2025 أسعار نيسان ماجنايت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الإيجار القديم

250 جنيها يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

جوتا ومحمد صلاح

وفاة جوتا.. آخر ما قاله النجم البرتغالي عن محمد صلاح

ترشيحاتنا

سعر الدولار

سعر الدولار مساء اليوم 3-7-2025

الموازنة العامة

تفاصيل دعم الموازنة للقطاع الخاص خلال العام المالي الجديد

أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يقترب من 4700 جنيه

بالصور

علاج مشاكل السمع يحميك من الٱصابة بالخرف.. دراسة تثير الجدل

تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف

دراسة صادمة.. ارتفاع عدد المصابين غير المدخنين بسرطان الرئة

أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين

ابدأ يومك صح.. 7 عادات صباحية تساعدك على ضبط سكر الدم

عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم

يطرح على دفعات .. لطيفة تعلن عن تفاصيل ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

فيديو

فضحيه جيم مدينه نصر

ابتزاز وحبس سنة.. قصة فيديو واقعة مثيرة في جيم شهير بمدينة نصر

مصطفي حدوتة

مصطفى حدوتة عن تعاونه مع عمرو دياب للمرة الثانية: عالمي ونبدأ سلسلة نجاحات

ركل فتاة بالاسكندرية

المزحة تتحول لكارثة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على فتاة الاسكندرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد