ماذا تقدم كيا سيلتوس 2026 وكم سعرها عالميا؟

تواصل السيارة كيا سيلتوس من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد الكشف عن موديلات 2026، وطرحت السيارة عبر باقة من الفئات، وبأسعار تبدأ من 25.085 دولارا أمريكيا، وتعد هذه السيارة واحدة من أشهر الطرازات الرياضية من عائلة الكروس أوفر.

القدرات الفنية لسيارة كيا سيلتوس موديل 2026

ما زالت السيارة كيا سيلتوس موديل 2026 تحتفظ بنفس القدرات الفنية الخاصة بالمحركات، حيث تقدم عبر خيارين، الأول رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 147 حصانًا.

كيا سيلتوس موديل 2026

فيما يضخ المحرك الثاني من سيارة كيا سيلتوس 2026، قوة إجمالية قدرها 190 حصانًا، بينما تتوافر السيارة عبر نوعين من نواقل الحركة، الأول CVT، والثاني من 8 سرعات جميعها بقدرات أوتوماتيكية.

كيا سيلتوس موديل 2026

تجهيزات السيارة كيا سيلتوس موديل 2026

تضم السيارة كيا سيلتوس موديل 2026 باقة من التجهيزات، أبرزها، نظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات، شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة ندعم التطبيقات الذكية مثل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

كيا سيلتوس موديل 2026

وتحتوي السيارة كيا سيلتوس موديل 2026 عى فرامل يد إلكترونية، مكيف هواء أوتوماتيك، نوافذ كهربائية التحكم، بالإضافة إلى منظومة من وسائل الحماية تتضمن، الوسائد الهوائية، وأنظمة المكابح، كاميرا للرصد، وحساسات حركة.

أسعار السيارة كيا سيلتوس موديل 2026 في السوق العالمي

تقدم الفئة الأولى من السيارة بسعر 25,085 دولارا، وتبدأ أسعار الفئتين الثانية والثالثة من 26,785 دولارا و 27,785 دولارا، بينما يبدأ سعر الفئة الرابعة من 32,785 دولارا.