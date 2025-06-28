5 سيارات SUV تحمل العلامة الفرنسية في مصر.. الأولى مجمعة محليًا

يضم السوق المصري الكثير من السيارات التي تحمل العلامة الفرنسية، ابرزها بيجو وستروين ورينو، جميعهم يقدم عدد متنوع من الإصدارات، باختلاف القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع عناصر التصميم ومنها الفئة الرياضية SUV والكروس أوفر أيضا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات SUV تحمل العلامة الفرنسية في مصر، يتضمن ذلك الأسعار وأبرز المواصفات.

ستروين C4X

ستروين C4X

نبدأ بالسيارة ستروين C4X التي يتم تجميعها محليًا في مصر، وتقدم بأسعار تبدأ من 1,289,000 جنيه لموديلات 2026، وتعتمد من الناحية الفنية على محرك 1200 سي سي، بقوة 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.3 ثانية.

بيجو 3008

بيجو 3008

تتراوح أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2025 بين 2,199,990 جنيه و 2,459,990 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانًا، و240 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

رينو اوسترال

رينو اوسترال

تعتمد رينو اوسترال موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 1300 سي سي، بقوة 160 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات "دفع أمامي" طرازDSG، وتتراوح أسعار السيارة في مصر بين 1,590,000 جنيه و 2,020,000 جنيه.

ستروين C5 ايركروس

ستروين C5 ايركروس

تقدم السيارة بسعر يتراوح بين مليون و720 ألف جنيه، ومليون و850 ألف جنيه، وذلك لموديلات 2026، وتعتمد السيارة على سواعد محرك 4 سلندر تيربو، بقوة 165 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 240 نيوتن متر، متصل بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

بيجو 2008

بيجو 2008

تبدأ أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2025 من 1,499,990 جنيه وصولاً إلى 1,649,990 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك تيربو سعة 1200 سي سي، يضخ 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ومن تسارع يقدر بـ 9.3 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر.