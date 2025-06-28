ماذا تقدم فورد إكسبلورر تريمور 2026 الجديدة؟ .. تفاصيل

كشفت فورد الأمريكية عن نسختها الجديدة إكسبلورر تريمور موديل 2026 والتي طال انتظارها، حيث تعد من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، وتمتلك هذه السيارة قدرات فنية عالية الأداء، مع أداء مميز للطرق الصعبة والتضاريس الوعرة.

القدرات الفنية لسيارة فورد إكسبلورر تريمور 2026

تعتمد فورد إكسبلورر تريمور 2026 على محرك سداسي ال

الأسطوانات v6 إيكوبوست، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 400 حصان، وعزم دوران يبلغ 563 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

فورد إكسبلورر تريمور 2026

كما تضم فورد إكسبلورر تريمور 2026 محرك آخر سعة 2300 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 300 حصان، وتستمد جميع الفئات أوامر التسارع من ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، مع خيارات الدفع الرباعي للعجلات.

تصميم وأبرز تجهيزات فورد اكسبلورر تريمور

تأتي سيارة فورد اكسبلورر تريمور 2026 بجنوط رياضية، مع إطارات Bridgestone Dueler يبلغ قياسها 18 بوصة، بالإضافة إلى واجهة أمامية ذات شبكة كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية، وعدد 2 شداد أمامي، إلى جانب أقطاب ثنائية ناحية السقف.

فورد اكسبلورر تريمور 2026

تضم السيارة نظام skid plates الخاص بالتعليق، بالإضافة إلى مقصورة عصرية تحتوي على نظام صوتي من طراز Bang & Olufsen، حيث يتكون من 14 مكبر، وشاشة للترفيه تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام المساعدة على القيادة CoPilot 360 Assist 2.0.

فورد إكسبلورر تريمور 2026

وتأتي السيارة فورد إكسبلورر تريمور 2026 بفرامل يد إلكترونية، ومقاعد ذات تحكم كهربائي، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مكيف هواء أمامي وخلفي للتحكم في توزيع الهواء

، بالإضافة إلى تجهيزات تتضمن أنظمة الحماية والأمان بداية من الوسائد الهوائية وصولًا إلى تقنيات المكابح.