اركب جيتور داشينج كسر زيرو 2025 بهذا السعر.. سوق المستعمل

ظهرت السيارة جيتور داشينج موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة ولكن بحالة "كسر الزيرو"، بعد خوض مسافة إجمالية وصلت إلى 6000 كيلومتر، مع مفهوم الفبريكا، وضمن فئة لكجري عالية التجهيزات.

ورصدت السيارة في السوق المصري بسعر يبلغ مليون و380 ألف جنيه، ولكن ننصح ومًا بمراجعة متوسط أسعار أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو ترغب في شرائها بشكل جيد، بالإضافة إلى أهمية الفحص الشامل، والذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.

جيتور داشينج موديل 2025

القدرات الفنية للسيارة جيتور داشينج موديل 2025

تستمد السيارة جيتور داشينج موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ 197 حصانا وعزم أقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة طراز DSG من 7 سرعات أوتوماتيكية.

جيتور داشينج موديل 2025

أبرز تجهيزات جيتور داشينج موديل 2025

زودت السيارة جيتور داشينج موديل 2025 بعدد من التجهيزات وخاصة فئة لكجري، التي تضم فتحة سقف بانوراما، حساسات ركن خلفية وأمامية، مكيف هواء أوتوماتيكي، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى بصمة خارجية، مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

جيتور داشينج موديل 2025

وتضم السيارة جيتور داشينج موديل 2025 تجهيزات اخرى منها، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم الصوتية، نظام ترفيهي، مقاعد ذات تحكم كهربائي، نوافذ ومرايات كهربائية الأداء ايضًا، ريموت تحكم.

جيتور داشينج موديل 2025

وتأتي السيارة جيتور داشينج موديل 2025 بعدد من وسائل الحماية والأمان ابرزها منظومة الوسائد الهوائية، مكابح مانعة للانغلاق بنظام ABS و EBD، ونظام ESP، نظام تحديد المسار، رصد النقاط العمياء، إضاءة بتقنية LED لرؤية افضل.