فيات تيبو 2020 أوتوماتيك بحالة الفبريكا.. أسعار سوق المستعمل

تعتبر السيارة فيات تيبو 2020 واحدة من أشهر السيارات التي قدمت في مصر، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى اعتمادية العلامة الإيطالية، بالإضافة إلى التصميم الخارجي من فئة السيدان العائلية، إلى جانب الاعتماد على باقة من التجهيزات.

وظهرت السيارة فيات تيبو موديل 2020 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا من الداخل، والخارج ايضا عدا بعض الأجزاء، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وعداد كيلومتر منخفض، بسعر يبلغ 670 ألف جنيه.

فيات تيبو 2020

وننصح دومًا لجميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية مراجعة متوسط الأسعار بشكل شامل، بالإضافة إلى الفحص الشامل، سواء من الناحية الميكانيكية، أو الفحص الهيكلي سواء من الداخل أو الخارج لضمان سلامة السيارة.

فيات تيبو 2020

القدرات الفنية للسيارة فيات تيبو 2020

تعتمد السيارة فيات تيبو 2020 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

فيات تيبو 2020

وتأتي السيارة فيات تيبو بقدرات قياسية في التسارع تقدر بـ 11.2 ثانية، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لترًا عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

فيات تيبو 2020

ابرز تجهيزات فيات تيبو 2020

تضم السيارة فيات تيبو مكيف هواء، مرايات كهربائية جانبية، نوافذ أمامية وخلفية ذات تحكم كهربائي، حساسات ركن، إنذار مانع للسرقة، نظام صوتي ترفيهي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، قفل مركوي، ريموت تحكم، نظام التوازن الالكتروني ESP.