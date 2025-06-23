فخامة الكروس أوفر.. ماذا تقدم جينيسيس GV70 الجديدة؟

تعتبر السيارة جينيسيس GV70 واحدة من أفخم سيارات الكروس أوفر، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، وتنطلق السيارة في أسواق السيارات العالمية والعربية ضمن موديلات 2025، بعدد كبير ومتنوع من التجهيزات إلى جانب قدراتها الفنية عالية الأداء، ولهذا نسأل ماذا تقدم هذه الأيقونة الفاخرة؟.

الأداء الفني لسيارة جينيسيس GV70 موديل 2025

تعتمد السيارة جينيسيس GV70 موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 300 حصان، و420 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تستمد أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الأداء 8 غيار، مع تقنيات الجر الخلفي للعجلات.

جينيسيس GV70 موديل 2025

تجهيزات السيارة جينيسيس GV70 موديل 2025

تحتوي السيارة جينيسيس GV70 موديل 2025 على مجموعة من التجهيزات منها، كاميرا 360 درجة، حساسات ركن أمامية وخلفية، مثبت سرعة تكيفي، شاشة بانوراما 27 بوصة، دعم تطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بلوتوث، مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، مقاعد كهربائية التحكم تدعم وسائل التدفئة والتبريد.

جينيسيس GV70 موديل 2025

تحتوي السيارة جينيسيس GV70 موديل 2025 على نظام صوتي ترفيهي فاخر، بصمة داخلية وخارجية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، كسوة من الجلد الفاخر، فرامل يد إلكترونية، سقف بانوراما فاخر، مقصورة عصرية، بالاضافة إلى عدد من اللمسات التكنولوجية.

جينيسيس GV70 موديل 2025

أما عن وسائل الأمان، تمتلك جينيسيس GV70 موديل 2025 وسائد هوائية أمامية وجانبية وستارية، بالإضافة إلى تقنية رصد النقاط العمياء، التحذير من مغادرة المسار، تتبع الإشارات، تقنية تفادي التصادم الأمامي، بينما تأتي السيارة بتصميم رياضية فاخر، مع شبكات متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح حادة الشكل.