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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات لكزس NX موديل 2025 في الإمارات.. صور

لكزس NX موديل 2025
لكزس NX موديل 2025
صبري طلبه

تقدم علامة لكزس الشهيرة مجموعة من السيارات داخل الأسواق العالمية، ومنها السيارة الرياضية NX موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر، وتضم هذه السيارة مجموعة من التجهيزات سواء التقنية أو الفنية.

القدرات الفنية للسيارة لكزس NX موديل 2025

تنطلق السيارة لكزس NX موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 240 حصانًا، و239 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وسرعة قصوى تصل إلى 200 كم/س.

لكزس NX موديل 2025

وتستغرق السيارة حوالي 7.7 ثانية للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بحوالي 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

وزودت السيارة لكزس NX موديل 2025 بمحرك آخر يستطيع أن ينتج 275 حصانًا، و430 نيوتن متر، وبهذه القدرات تصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0، خلال مدة زمنية تستغرق 6.7 ثانية.

لكزس NX موديل 2025

تجهيزات السيارة لكزس NX موديل 2025

تأتي السيارة لكزس NX موديل 2025 بعدد من التجهيزات منها، فتحة سقف بانوراما، جنوط رياضية، خاصية المفتاح الذكي، مكيف هواء أوتوماتيكي، مصابيح ترحيب، شاشة لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس وبتقنيات دعم التطبيقات الذكية مثل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

وتتمتع السيارة بمجموعة من التقنيات منها، كاميرات للمتابعة، مرايات كهربائية، ومقاعد تعمل بنفس التقنية مع خاصية التدفئة والتبريد، حساسات حركة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، زجاج أمامي عازل، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام ترفيهي صوتي، حساسات ضوء ومطر، أنظمة عرض الخرائط، وسائد هوائية متقدمة للحماية.

أسعار السيارة لكزس NX موديل 2025 في الإمارات

تقدم السيارة لكزس NX موديل 2025 في السوق الإمارتي بسعر يتراوح بين 210 و258 ألف درهم إمارتي.

لكزس لكزس NX لكزس NX موديل 2025 سعر لكزس NX موديل 2025 أسعار لكزس NX موديل 2025 مواصفات لكزس NX موديل 2025

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