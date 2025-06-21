أحدث تعديل لسيارة مرسيدس G-CLASS الرياضية.. بلمسات MANSORY

تواصل MANSORY الألمانية رائدة مجال تعديل السيارات، من وضع لمساتها الساحرة على سيارات مرسيدس G-CLASS، حيث ظهرت أحدث هذه الطرازات والتي تحمل اللقب Speranza، بتعديلات شاملة ظهرت على الهيكل الخارجي، بالاضافة إلى المقصورة الداخلية، والقدرات الفنية أيضًا.

تعديل مميز مرسيدس G-CLASS

ظهرت السيارة مرسيدس G-CLASS بجنوط رياضية باللون الاسود، مع مفهوم متعدد الاضلاع، ودعامات بارزة أعلى منطقة العجلات، بالإضافة إلى لمسات خارجية مصنوعة من الكاربون فايبر، مع رسومات مستوحاه من احدى الألعاب الشهيرة والشخصيات الكرتونية.

G-CLASS MANSORY

وجاءت السيارة بلمسات اخرى تتضمن منظومة العادم المزدوجة، والأبواب، مع صادم أمامي بارز ومعاد تصميمة، يضم عدد من مشتتات الهواء، وغطاء بارز للمحرك، إضافة إلى منظومة إضاءة سداسية التكوين بشكل دائري أعلى مقدمة السيارة.

G-CLASS MANSORY

مقصورة مرسيدس G-CLASS بعد التعديل

من أبرز ما يميز سيارة مرسيدس G-CLASS المعدلة من MANSORY، هي الترقيات الداخلية للمقصورة، حيث تمتعت بالجلد التركوازي، الذي شمل الارضية والمقاعد والأبواب، بالاضافة إلى شخصيات الرسوم المتحركة التي تضيف طابع مميز للسيارة، إلى جانب الترقيات المصنوعة من ألياف الكربون.

G-CLASS MANSORY

محرك السيارة مرسيدس G-CLASS

تستطيع السيارة مرسيدس G-CLASS أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 3.9 ثانية فقط، حيث تعتمد فنيًا على محرك ثماني الاسطوانات V8، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 820 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 1000 نيوتن متر.