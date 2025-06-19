5 سيارات فرنسية موديل 2025 في مصر.. الأولى بأرخص سعر

رريحتوي السوق المصري على عدد كبير من السيارات التي تحمل شعار العلامة الفرنسية، والتي تتنوع بحسب الأسعار والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف عناصر التصميم الهيكلي، بين السيدان، والكروس أوفر، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارت فرنسية موديل 2025 في مصر

رينو تاليانت

رينو تاليانت

تبدأ أسعار السيارة رينو تاليانت 2025 في مصر من 699,000 جنيه إلى 799,000 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك سعة 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة 100 حصانًا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات cvt أوتوماتيك، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

ستروين c5 ايركروس

ستروين c5 ايركروس

تقدم السيارة ستروين c5 ايركروس في مصر بسعر يبدأ من 1,670,000 جنيه إلى 1,820,000 جنيه، وتستخدم هذه السيارة محرك تيربو سعة 1600 سي سي، بقوة 165 حصانًا، و240 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات 6 غيار، مع إمكانية التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 9.4 ثانية.

بيجو 408

بيجو 408

تبدأ أسعار السيارة بيجو 408 موديل 2025 من 2,099,990 جنيه إلى 2,449,990 جنيه، وزودت السيارة بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 215 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء.

رينو داستر

رينو داستر

تتراوح أسعار السيارة رينو داستر 2025 بين 1,225,000 جنيه و 1,400,000 جنيه، وتعتمد هذه السيارة على ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، مقترن بمحرك 1300 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

ستروين c3 ايركروس

ستروين c3 ايركروس

تبدأ أسعار السيارة من 1,225,000 جنيه إلى 1,370,000 جنيه، وعلى صعيد الأداء الفني، تستمد السيارة قوتها من محرك 1200 سي سي تيربو، ينتج 110 حصانًا، و205 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار، وبقدرة تسارع تستغرق 10.6 ثانية وصولاً من 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة.