هوندا تستدعي أكثر من 259 ألف سيارة بسبب هذا العطل

أعلنت شركة هوندا عن استدعاء 259,033 مركبة في السوق الأمريكية نتيجة خلل محتمل في مجموعة دواسة الفرامل، وأوضحت الشركة أن الخلل يتمثل في احتمالية عدم تثبيت الدبوس المحوري لدواسة الفرامل بالشكل الصحيح، مما قد يؤدي إلى انزياح الدواسة عن موقعها الطبيعي، هذا الخلل قد يتسبب في ضعف قدرة السائق على الكبح، مما يزيد من خطر وقوع حوادث.

موديلات هوندا التي شملت الاستدعاء

يشمل استدعاء السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية طرازات متعددة منها هوندا بايلوت بين موديلات 2023 و2025، بالإضافة إلى سيارة أكيورا MDX بين نفس الموديلات، إلى جانب موديلات بين 2021 و2025 من سيارات أكيورا TLX.

سيارة هوندا بايلوت

وتعد بايلوت الأكثر تأثرًا بالاستدعاء الخاصة بهوندا في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يبلغ عدد السيارات منها نحو 184,243 مركبة، وتشير تقديرات الشركة إلى أن نحو 1% من السيارات التي ينطبق عليها شروط الاستدعاء قد تحتوي فعليًا على هذا العيب.

وبدأت هوندا تلقي بلاغات حول المشكلة في أبريل 2024، حيث ورد أول تقرير عن حركة غير طبيعية في دواسة الفرامل، ثم اتبعه تقرير اخر في ديسمبر من نفس العام، أما في فبراير 2025، باشرت الشركة التحقيق في مصدر الخلل لدى المورّد، لتعلن في يونيو الجاري عن استدعاء طوعي.

وأكدت هوندا عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات مرتبطة بالمشكلة حتى الآن، لكنها تلقت ثلاث مطالبات ضمان ذات صلة بالخلل، ومن المقرر تبدأ أن هوندا بإخطار مالكي المركبات المتأثرة مع نهاية يوليو 2025، حيث يطلب منهم التوجه إلى الوكلاء لفحص مركباتهم، وسيقوم الفنيون باستبدال مجموعة دواسة الفرامل إذا استدعت الحاجة ذلك.