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ماذا تقدم هوندا HR-V موديل 2025.. وكم سعرها في السوق السعودي؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم هوندا HR-V موديل 2025.. وكم سعرها في السوق السعودي؟

هوندا HR-V موديل 2025
هوندا HR-V موديل 2025
صبري طلبه

تعزز هوندا اليابانية من تواجدها في السوق السعودية للسيارات، بطرح عدد متنوع من الإصدارات منها السيارة HR-V موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة سيارات الكروس أوفر الرياضية.

تجهيزات السيارة هوندا HR-V موديل 2025

تضم السيارة هوندا HR-V موديل 2025 مصابيح أمامية ونهارية LED، بينما ترتكز على جنوط رياضية قياس 18 بوصة، وتأتي السيارة بشاشة داخلية تعمل باللمس قياس 8 بوصة، مع عدد من السماعات تقدر بـ 8 مكبرات، ومقاعد من الجلد حسب الفئة.

هوندا HR-V موديل 2025

كما تضم السيارة هوندا HR-V موديل 2025 جنوطا رياضية، مع مصابيح حادة وهي السمة الغالبة لواجهة السيارة، حيث تضم شبكات متعددة الفتحات الهوائية، وأقواس نصف دائرية أعلى العجلات، ومرايات كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

هوندا HR-V موديل 2025

زودت السيارة هوندا HR-V موديل 2025 بعدد من تجهيزات الحماية تتضمن، كاميرا خلفية وحساسات ركن، تحذير الخروج من المسار، التحكم في الجر، نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، نظام الثبات الإلكتروني، وسائد هوائية للحماية تصل إلى 6 AIRBAGS.

هوندا HR-V موديل 2025

القدرات الفنية للسيارة هوندا HR-V موديل 2025

تعتمد هوندا HR-V موديل 2025 من الناحية الفنية على محرك 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

أسعار السيارة هوندا HR-V موديل 2025 في السعودية 

تقدم الفئة الأولى من سيارة هوندا HR-V موديل 2025 بسعر 101,085 ريالا، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والفئة الأعلى تجهيزًا بين 107,985 ريالا و 119,485 ريالا سعوديا.

هوندا هوندا HR V هوندا HR V موديل 2025 أسعار هوندا HR V موديل 2025 سعر هوندا HR V موديل 2025

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