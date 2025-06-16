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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات شيفروليه كابتيفا موديل 2025 في السعودية

شيفروليه كابتيفا موديل 2025
شيفروليه كابتيفا موديل 2025
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تعزز شيفروليه من تواجدها داخل السوق السعودي بعدد كبير ومتنوع من موديلات 2025، منها السيارة الرياضية كابتيفا، التي تنتمي إلى فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام، وتقدم بعدد من الفئات، مع أسعار تبدأ من 72,999 ريالا سعوديا.

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2025

تستمد شيفروليه كابتيفا موديل 2025 قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج 148 حصانًا، تيربو، و255 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

شيفروليه كابتيفا موديل 2025

تجهيزات السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2025

تضم السيارة كابتيفا موديل 2025 شاشة معلومات وترفيه قياسها 10.4 بوصة، ولوحة عدادات 7 بوصة، مكيف هواء بتحكم أوتوماتيكي، نظام صوتي مكون من 6 مكبرات للصوت، دعم تقنية البلوتوث لتوصيل الهاتف الذكي، دعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

شيفروليه كابتيفا موديل 2025

تحتوي كابتيفا موديل 2025 على كاميرا رؤية محيطية 360 درجة، مستشعرات أمامية وخلفية لسهولة عملية إصطفاف السيارة، مكابح مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، مساعد صعود المرتفعات، مثبت سرعة، 6 وسائد هوائية أمامية وأمامية جانبية وستائرية على الجانبين.

شيفروليه كابتيفا موديل 2025

أبعاد وتصميم السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2025

ترتكز السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2025 على قاعدة عجلات بطول 2.750 مم، وجنوط 18 بوصة، بينما يبلغ طول السيارة 4.670 مم، و1.835 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.750 مم.

أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2025 بسعر يبدأ من 72,999  ريالا سعوديا، ويتراوح سعر الفئتين الثانية والثالثة بين  81,000 ريال و88,200 ريال.

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