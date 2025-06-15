تويوتا ياريس 2025 .. أرخص سيارة سيدان في السوق السعودي

تعتبر السيارة تويوتا ياريس أرخص سيارة سيدان تحمل العلامة اليابانية في السوق السعودي، واشتهرت السيارة بالاعتمادية بالإضافة إلى الاعتمادية، مع طرحها بعدد من الفئات تتنوع من ناحية التجهيزات والاسعار، والتي تبدأ من 63,135 ريال سعودي.

القدرات الفنية للسيارة تويوتا ياريس موديل 2025

تعتمد السيارة تويوتا ياريس موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 97 حصانًا، و122 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

تويوتا ياريس موديل 2025

تقدم السيارة تويوتا ياريس موديل 2025 بتقنية الجر الأمامي للعجلات FWD، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 22.4 كيلومترًا، لكل 1 لتر، بينما يتسع خزان الوقود إلى 40 لترًا.

أبعاد السيارة تويوتا ياريس موديل 2025

تنتمي السيارة تويوتا ياريس موديل 2025 إلى عائلة السيدان، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.620 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.425 مم، و1.740 مم للعرض الكلي، بينما يبلغ ارتفاع السيارة بحوالي 1.740 مم.

تويوتا ياريس موديل 2025

ابرز تجهيزات السيارة تويوتا ياريس موديل 2025

تضم السيارة تويوتا ياريس موديل 2025 إضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED، مع جنوط رياضية 16 بوصة، وتضم السيارة نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات، مع شاشة عدادات 7 بوصة، وشاشة تعمل باللمس 9 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

كما تضم السيارة تويوتا ياريس موديل 2025 قفل مركزي، إنذار مانع للسرقة، مكيف هواء، نظام الثبات الالكتروني، مكباح مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن، كاميرا للمتابعة، مرايات جانبية كهربائية.

تويوتا ياريس موديل 2025

أسعار السيارة تويوتا ياريس موديل 2025 في السعودية

تبلغ أسعار السيارة تويوتا ياريس موديل 2025 في السوق السعودي بقيمة 63,135 ريال للفئة الأولى، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 69,345 ريال و 75,670 ريال سعودي.