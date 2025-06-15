سوق المستعمل.. نيسان صني أوتوماتيك 2024 بهذا السعر

تعتبر السيارة نيسان صني واحدة من أشهر السيارات التي قدمت في مصر، والتي حققت شعبية كبيرة باختلاف الأجيال المقدمة وصولاً إلى طرازات N17، والتي تنتمي إلى فئة السيدان مع تصميم بلمسات انسيابية وباقة من التجهيزات حسب الفئة.

وظهرت السيارة نيسان صني موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة تحت مفهوم "كسر الزيرو"، وبسعر يبلغ 650 ألف جنيه، ضمن طرازات الفئة الأولى أوتوماتيك، مع حالة الفبريكا من الداخل والخارج.

نيسان صني

ونعطي دومًا النصيحة لجميع المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة أو بمسمى كسر الزيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن القدرات الميكانيكية والهيكلية، والحالة الداخلية للسيارة، إضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار.

نيسان صني

نيسان صني وتجهيزات الفئة الأولى

تأتي السيارة نيسان صني بعدد من التجهيزات القياسية منها، 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS للسائق والمقعد الأمامي، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى قفل مركزي للأبواب، وريموت للتحكم.

نيسان صني

وزودت السيارة نيسان صني بـ 4 نوافذ كهربائية، ومكيف هواء يدوي ساخن وبارد، نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، مدخل AUX، مشغل أسطوانات CD، راديو، عجلة قيادة باور كهربائي، مرايات جانبية كهربائية.

الأداء الفني للمحرك لسيارة نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 أحصنة، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك للفئة التي نتحدث عنها، حيث تقدم بناقل سرعات يدوي أيضًا، ويقدر استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.