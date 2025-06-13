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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تكشف النقاب عن bZ5 الكهربائية.. كم سعرها؟

تويوتا bZ5
تويوتا bZ5
صبري طلبه

تواصل علامة تويوتا اليابانية من تعزيز تواجدها في السوق الصينية، بعد أن كشفت النقاب عن أحدث إصدارتها التي تحمل إسم bZ5، وتأتي هذه السيارة بتصميم الكروس أوفر الرياضي، مع الاعتماد على تقنيات الدفع الكهربائية.

القدرات الفنية للسيارة تويوتا bZ5

تأتي السيارة تويوتا bZ5 بقدرات الشحن الفائقة، حيث تستغرق 27 دقيقة فقط للوصول إلى 50% من طاقتها، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك كهربائي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 268 حصانًا، و330 نيوتن من العزم الأقصى للدوران.

تويوتا bZ5

مدى سير تويوتا bZ5

تقدم السيارة تويوتا bZ5 الرياضية بمدى سير مميز، حيث يتراوح بين 550 و630 كيلومترًا للشحنة الواحدة الكاملة.

تجهيزات السيارة تويوتا bZ5

تأتي السيارة تويوتا bZ5 بعدد من التجهيزات، أبرزها نظام توجيه شبه ذاتي متطور يضم عددا كبيرا من المستشعرات يصل إلى 33 مستشعر، وتمتلك السيارة سقف زجاجي بانوراما، 10 مكبرات صوتية من طراز JBL الفاخر، فرامل يد إلكترونية، أماكن للأكواب.

تويوتا bZ5

كما تحتوي السيارة تويوتا bZ5 على رادارات لرصد الحركة تتعلق بالفئات الأعلى تجهيزًا، مع مقاعد كهربائية التحكم، وإضاءة محيطة تتكون من 256 لونًا، وشاشة مركزية تتوسط قمرة القيادة يصل قياسها إلى 15.6 بوصة، مكيف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

تويوتا bZ5

سعر السيارة تويوتا bZ5 في السوق الصينية 

يصل سعر السيارة تويوتا bZ5 في السوق الصينية إلى 22 ألف دولار أمريكي، وستتوافر عبر 4 فئات مختلفة من التجهيزات.

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