أرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري.. أسعار ومواصفات

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاصدارات، والتي تختلف بحسب التصميم الخارجي، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب بلد المنشأ، ومنها إصدارات الصانع الصيني، الذي تمكن من وضع بصمة واضحة عالميًا ومحليًا في مجال السيارات.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع ارخص 5 سيارات صينية في السوق المصري.

إم جي ZS

1 - إم جي ZS

تعتمد السيارة إم جي ZS موديل 2025 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 10.9 ثانية.

تتراوح أسعار السيارة إم جي ZS موديل 2025 في السوق المصري بين 1,050,000 جنيه و 1,100,000 جنيه.

جيلي 3 اكس برو

2 - جيلي 3 اكس برو

تستمد جيلي 3 اكس برو موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة اجمالية قدرها 103 حصانا، و140 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيك.

تقدم السيارة جيلي 3 اكس برو موديل 2025 بقيمة قدرها 849,900 جنيه.

بيستون T55

3 - بيستون T55

تعتمد السيارة بيستون T55 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يتمكن من إنتاج قوة إجمالية قدرها 169 حصانًا، و258 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.

يبلغ سعر السيارة بيستون T55 موديل 2025 في السوق المصري بنحو 1,175,000 جنيه.

جاك JS2

4 - جاك JS2

يستطيع محرك السيارة جاك JS2 موديل 2025 أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، حيث يقدم بسعة 1500 سي سي، 4 سلندر، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

تقدم السيارة جاك JS2 موديل 2025 بسعر 739,900 جنيه.

هافال جوليان برو

5 - هافال جوليان برو

تستمد السيارة هافال جوليان برو موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج 148 حصانًا، و220 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات DSG مكون من 7 نقلات أوتوماتيكية.

يبلغ سعر السيارة هافال جوليان برو موديل 2025 نحو 1,390,000 جنيه.