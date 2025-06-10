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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

6 نصائح لحماية محرك السيارة في فصل الصيف

محرك السيارة
محرك السيارة
صبري طلبه

تؤثر درجات الحرارة مع ارتفاعها المتتالي، على أداء السيارة بشكل كبير، حيث يصبح الحفاظ على سلامة محرك السيارة أمرًا بالغ الأهمية، يرجع ذلك إلى احتمالية تلف مكونات المحرك، مما تؤثر على كفاءته واستهلاك الوقود.

ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى أعطال مفاجئة في منتصف الطريق، خصوصًا عند القيادة لمسافات طويلة أو في أوقات الذروة، لذلك سوف نستعرض خلال السطور التالية، أفضل النصائح المقدمة لقائدي السيارات، من اجل حماية محرك السيارة.

فحص مستوى سائل التبريد 

يعد نظام التبريد في السيارة هو خط الدفاع الأول ضد ارتفاع حرارة المحرك، لذلك يجب التأكد من أن مستوى سائل التبريد مناسب ويتمتع بالبيئة المناسبة.

محرك السيارة

كما يجب أن تتأكد من عدم وجود تسريب في أي جزء من النظام، حيث يؤدي نقص سائل التبريد إلى سخونة المحرك بسرعة، مما يعرضه للتلف، خاصة عند الوقوف لفترات طويلة أو أثناء القيادة في الزحام.

تأكد من نظافة الردياتير

يجب التأكد من نظافة الردياتير وخلوه من أي انسداد أو تراكم للأوساخ أو الأتربة والحشرات، كما تأكد من تنظيفه خارجيًا بلطف، ومن الداخل عن طريق الصيانة الدورية، وملاحظة وجود أي تسريبات.

متابعة مؤشر حرارة المحرك

من الضروري متابعة مؤشر الحرارة أثناء القيادة، وملاحظة ارتفاع المؤشر عن الطبيعي، وفي حالة وجود أي مؤشرات للارتفاع توقف فورًا عن القيادة، واصطف في مكان آمن وأطفئ المحرك، وننصح بعدم بفتح غطاء الردياتير مباشرة بعد التوقف، حتى لا يتسبب الأمر في حروق.

تغيير زيت المحرك 

تؤثر درجة الحرارة المرتفعة على لزوجة الزيت، ما يعني أن الزيت القديم أو غير المناسب قد لا يوفر الحماية الكافية للمحرك، واحرص على تغيير زيت المحرك في مواعيده، باستخدام النوع الموصى به.

تجنب القيادة في أوقات الذروة وتأكد من السيور

تجنب القيادة تحت أشعة الشمس المباشرة، كما يجب التأكد من سلامة سير المحرك أو السيور المطاطية عمومًا، حتى لا يتعرض للجفاف والتشقق بفعل الحرارة.

اركن السيارة في الظل 

يفضل ركن السيارة في مكان مظلل أو استخدام غطاء عاكس للحرارة، وخاصة إذا كانت المدة لفترات طويلة، حيث يعمل الغطاء أو المكان المظلل على حماية الطلاء والمقصورة الداخلية، وتقليل درجة حرارة المحرك عند إعادة تشغيله.

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