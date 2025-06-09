جيب جراند شيروكي 2021 بحالة كسر الزيرو .. لمحبي الدفع الرباعي

تمثل سيارة جيب جراند شيروكي أيقونة وسط فئة سيارات الدفع الرباعي، حيث تتمتع بشعبية كبيرة في مختلف الأسواق، لما تمتلكه من إمكانيات قوية، إلى جانب التجهيزات الخاصة بحسب كل فئة وموديل.

ظهرت السيارة جيب جراند شيروكي 2021 بحالة كسر الزيرو، تحت مفهوم الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ 3 مليون و200 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا بمراجعة متوسط أسعار أي سيارة ترغب في شرائها، إلى جانب أهمية الفحص الفني الشامل.

محرك السيارة جيب جراند شيروكي 2021

تأتي السيارة جيب جراند شيروكي 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 290 حصانًا، و350 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

جيب جراند شيروكي 2021

أداء السيارة جيب جراند شيروكي 2021

بفضل القدرات الفنية للسيارة جيب جراند شيروكي 2021 يمكنها التسارع والانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 8.3 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كم/س.

جيب جراند شيروكي 2021

تجهيزات السيارة جيب جراند شيروكي 2021

تضم السيارة جيب جراند شيروكي 2021 شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، بصمة داخلية وخارجية، مقود حركة متعدد الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، التحكم في السرعة، حساسات ضوء ومطر، كاميرا 360 درجة للمتابعة، مستشعرات ركن.

جيب جراند شيروكي 2021

تحتوي جيب جراند شيروكي 2021 على نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مقاعد جلد، مصابيح أرضية، إضاءة محيطة، منافذ طاقة، مماسك أكواب خلفية، مرآة للتجميل، مقاعد خلفية 60:40 قابلة للطي مع تقسيم، إضاءة نهارية، جنوط رياضية.