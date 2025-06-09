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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات سيدان موديل 2025 تبدأ من 649 ألف جنيه

سيارات سيدان
سيارات سيدان
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية والقنية، أو من ناحية التجهيزات الداخلية والخارجية، وايضًا عناصر التصميم بين الفئة الرياضية أو الهاتشباك أو فئة السيدان الشهيرة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات سيدان موديل 2025 تبدأ من 649 ألف جنيه

بروتون ساجا

1 - بروتون ساجا

 

تعتمد السيارة بروتون ساجا موديل 2025 على محرك 1300 سي سي، بقوة 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، واستهلاك للوقود بمعدل 5.6 لترًا لكل 100 كيلومتر.

تقدم السيارة بروتون ساجا موديل 2025 بسعر يبلغ 649,900 جنيه.

جيلي امجراند

2 - جيلي امجراند

 

زودت السيارة جيلي امجراند 2025 بمحرك 1500 سي سي، بقوة 120 حصانًا، 4 سلندر، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.4 لترًا لكل 100 كيلومتر.

تبدأ أسعار السيارة جيلي امجراند 2025 من 879,000 جنيه إلى 999,000 جنيه.

 إم جي 5

3 - إم جي 5

 

تضم السيارة إم جي 5 موديل 2025 محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 120 حصانًا، و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

تبدأ أسعار السيارة إم جي 5 موديل 2025 من 900,000 جنيه إلى 1,000,000 جنيه.

تويوتا كورولا

4 - تويوتا كورولا

 

تستمد تويوتا كورولا 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي بقوة 120 حصان و154 نيوتن، وعزم الدوران 154 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة بفضل هذه الإمكانيات من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، مع معدل استهلاك الوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

تتراوح أسعار السيارة تويوتا كورولا 2025 بين 1,300,000 جنيه و 1,650,000 جنيه.

 جاك J7

5 - جاك J7

 

تعتمد السيارة جاك J7 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 150 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

تقدم السيارة جاك J7 موديل 2025 بسعر يبدأ من 1,019,900 جنيه إلى 1,069,900 جنيه.

بروتون ساجا جيلي امجراند إم جي 5 تويوتا كورولا جاك J7

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