بعد 4 مباريات دون فوز.. فالنسيا يتغلب على إلتشي 0-1 في الليجا

تذوق فريق فالنسيا طعم الانتصارات في الدوري الإسباني بعد فترة غياب، عقب تغلبه على مضيفه إلتشي بهدف دون مقابل، مساء الأحد، في إطار الجولة 11 من الليجا.

وبعد خوض أربع مباريات متتالية دون تحقيق أي فوز في الدوري الإسباني، تمكن فالنسيا من الانتصار اليوم خارج ملعبه على مضيفه إلتشي.

سجل هدف فالنسيا الوحيد اليوم، مهاجمه النيجيري عمر صادق في الدقيقة 69، ليحقق فريق الخفافيش انتصاره الثاني فقط هذا الموسم.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد فالنسيا إلى 9 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول الليجا، فيما توقف رصيد إلتشي عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.