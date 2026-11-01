الدولار يتراجع بقوة في مصر مع بداية الأسبوع.. متوسط السعر 55.80 جنيه بعد رفع الفائدة

شهد سعر الدولار في مصر تراجعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات الأسبوع، ليسجل متوسط سعره في البنوك العاملة بالسوق نحو 55.80 جنيه.

وبحسب أحدث التحديثات الصادرة عن البنوك، بلغ أقل سعر بيع للدولار 55.79 جنيه، بينما سجل أعلى سعر شراء 56.01 جنيه.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الدولار في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد، الأول من نوفمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات القطاع المصرفي.

أسعار الدولار في مصر

سجل بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) أعلى سعر في السوق عند 56.01 جنيه للشراء و56.11 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار في البنك الأهلي الكويتي 55.79 جنيه للشراء و55.89 جنيه للبيع.

وتساوى السعر في بنك أبوظبي الأول مصر وبنك بيت التمويل الكويتي (KFH) عند 55.75 جنيه للشراء و55.85 جنيه للبيع.

وتداول الدولار عند 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والمصرف العربي الدولي، ونكست، والمصري الخليجي، والتنمية الصناعية، وsaib، والمصرف المتحد، والعربي الأفريقي الدولي، والعقاري المصري العربي، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة.

وفي بنك HSBC وبنك الإسكندرية، سجل الدولار 55.73 جنيه للشراء و55.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل الدولار في البنك المركزي نحو 55.72 جنيه للشراء و55.86 جنيه للبيع.

بينما بلغ 55.72 جنيه للشراء و55.82 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري (ADCB) والتعمير والإسكان والكويت الوطني.

وتراجع سعر الدولار إلى 55.70 جنيه للشراء و55.80 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي (CIB) وقطر الوطني (QNB الأهلي).

وسجل بنك فيصل الإسلامي أدنى سعر في السوق، حيث بلغ الدولار 55.69 جنيه للشراء و55.79 جنيه للبيع.

ويتزامن انخفاض سعر الدولار مع قرار لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وهو ما يعزز جاذبية أدوات الدين المحلية بالجنيه أمام المستثمرين الأجانب.