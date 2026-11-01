الدوري الفرنسي.. ليون يستعيد نغمة الانتصاراته بالفوز على أنجيه 2-0

استعاد فريق ليون انتصاراته في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه مساء اليوم الأحد على ضيفه أنجيه بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

كان ليون قد خسر في الجولة الماضية للدوري الفرنسي أمام غريمه باريس سان جيرمان بنتيجة 0-2.

سجل ثنائية ليون اليوم، إرنست نواما في الدقيقة 38، وكورنتين توليسو في الدقيقة 86.

الفوز رفع رصيد ليون إلى 17 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول الدوري الفرنسي، بفارق نقطة عن ليل الوصيف، وثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر، فيما تجمد رصيد أنجيه عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت خسر فريق موناكو أمام مضيفه باريس إف سي بنتيجة 1-3، ليتوقف رصيد موناكو عند 15 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد باريس إلى 17 نقطة في المركز الرابع.