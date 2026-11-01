رسميا.. الدولار يتراجع 23 قرشا ختام أول التداولات بعد قرار رفع سعر الفائدة

شهد سعر الدولار في مصر تراجعا مطلع تعاملات الأسبوع الجاري وخلال أول تداولاته بعد قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد، الأول من نوفمبر 2026، وفقا لآحدث تحديثات صادرة عن البنوك العاملة في مصر.

انخفض سعر بيع الدولار رسميا في البنك المركزي إلي 55.86 جنيه مقارنة 56.09 جنيه سعر مستهل اليوم الأحد بتراجع قيمته 23 قرشا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

بحسب بيانات التداول، سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 55.72 جنيه للشراء و55.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم ختام الأحد

سجل الدولار أعلى سعر شراء في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) بنحو 56.01 جنيه للشراء و56.11 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي لنحو 55.79 جنيه للشراء و55.89 جنيه للبيع.

وتساوى سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر وبنك بيت التمويل الكويتي (KFH) عند 55.75 جنيه للشراء و55.85 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي الدولي، نكست، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib)، المصرف المتحد،العربي الأفريقي الدولي عند 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع.

وبلغ في كل من البنك العقاري المصري العربي، بنك قناة السويس، كريدي أجريكول والبركة 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع.

وفي بنك إتش إس بي سي (HSBC) وبنك الإسكندرية، سجل الدولار 55.73 جنيه للشراء و55.83 جنيه للبيع.

أما في بنك أبوظبي التجاري (ADCB) وبنك التعمير والإسكان وبنك الكويت الوطني، فقد سجل 55.72 جنيه للشراء و55.82 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي (CIB)، قطر الوطني (QNB الأهلي) نحو 55.70 جنيه للشراء و55.80 جنيه للبيع.

في بنك فيصل الإسلامي سجل أدنى سعر في السوق، حيث بلغ الدولار 55.69 جنيه للشراء و55.79 جنيه للبيع. وبذلك بلغ الفارق بين أعلى وأدنى سعر بيع بين البنوك نحو 32 قرشًا.

متوسط سعر الدولار:

نحو 55.80 جنيه

أقل سعر بيع:

55.79 جنيه

أعلى سعر شراء:

56.01 جنيه،

رفع سعر الفائدة

ويأتي تراجع الدولار اليوم بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وهو ما يعزز جاذبية أدوات الدين المحلية بالجنيه أمام المستثمرين الأجانب، ويدعم الطلب على العملة المحلية، ويحد من الضغوط على سعر الصرف.