أسعار الدولار تواصل التراجع ختام تعاملات اليوم.. و تهبط إلى 55.68 جنيه

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه تراجع مع ختام تعاملات اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، في البنوك العاملة في مصر.

سجل سعر الدولار مستويات تتراوح بين 55.68 و55.75 جنيهًا للشراء ، بينما تراوح سعر البيع بين 55.78 و55.85 جنيهًا.

تراجع سعر الدولار

وهبط سعر الدولار من مستوى 56.25 جنيه إلى 55.68 جنيها الان وذلك لسعر شراء الدولار .

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاحد 1-11-2026، ضمن نشرته الخدمية.

وسجل بنك أبوظبي الأول أعلى سعر للدولار بين البنوك الظاهرة في البيانات، عند 55.75 جنيهًا للشراء و55.85 جنيهًا للبيع.

فيما سجل كريدي أجريكول أقل سعر للعملة الأمريكية، عند 55.68 جنيهًا للشراء و55.78 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

وفي بنوك:" العقاري المصري العربي وقناة السويس والبنك الأهلي المصري والمصرف العربي وبنك مصر والمصري الخليجي والتنمية الصناعية والشركة المصرفية والمصرف المتحد والعربي الأفريقي والبركة" وصل سعر الدولار إلى 55.74 جنيه للشراء، و55.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل سعر الدولار في بنوك:" أبوظبي التجاري والتجاري الدولي CIB والتعمير والإسكان والكويت الوطني. 55.72 جنيه للشراء، و55.82 جنيه للبيع.

وفي قطر الوطني الأهلي سجل سعر الدولار 55.70 جنيه للشراء، و55.80 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك فيصل 55.69 جنيه للشراء، و55.79 جنيه للبيع.