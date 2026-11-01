الكشف عن الأمين العام الجديد لـ الكاف.. من هو؟

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم الأحد، عن تعيين النيجيري سامسون أدامو في منصب الأمين العام الجديد للاتحاد.

وكان سامسون أدامو يشغل منصب الأمين العام بالإنابة منذ شهر مارس الماضي، وذلك عقب استقالة فيرون موسينجو-أومبا، الذي انتقل لاحقاً لتولي رئاسة الاتحاد الكونغولي لكرة القدم.

وصرح باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بأن تعيين أدامو جاء نتيجة لعملية اختيار شاملة، تضمنت الإعلان عن المنصب على نطاق واسع وإجراء مقابلات مع عدد من المرشحين.

ويعمل أدامو في الاتحاد الأفريقي منذ ثماني سنوات، حيث تولى سابقاً منصب مدير المسابقات، ثم مديراً للبطولات والفعاليات.

يُذكر أن والده، عاموس أدامو، كان عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لكنه تعرض للإيقاف في عام 2010 بسبب انتهاكه لقواعد الرشوة.

وفي سياق متصل، شغل منصب الأمين العام للاتحاد الأفريقي في فترات سابقة ثلاثة أجيال من عائلة فهمي المصرية؛ وهم مراد فهمي (من عام 1961 إلى 1982)، وابنه مصطفى فهمي (من عام 1982 إلى 2010)، وحفيده عمرو فهمي (من عام 2017 إلى 2019).