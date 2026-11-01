إيداع المتهم بإنهاء حياة شقيقه وابنة في دمياط مستشفى الأمراض النفسية

قررت محكمة جنايات دمياط، اليوم الأحد، إيداع المتهم بإنهاء حياة شقيقه وابنه بقرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا، أحد مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية.

جاء قرار المحكمة عقب طلب دفاع المجني عليهم عرض المتهم على الجهات الطبية المختصة، للكشف عن مدى معاناته من أي مرض أو اضطراب نفسي أو عقلي، وإعداد تقرير طبي بحالته.

وخلال جلسة المحاكمة، أدلى المتهم بأقوال أثارت انتباه الحاضرين، حيث أقر بقتل شقيقه عمدًا، بينما وصف مقتل ابنة شقيقه بأنه وقع عن طريق الخطأ، وفقًا لما ذكره محامي المجني عليهم.

ومن المقرر إعادة نظر القضية عقب ورود التقرير الطبي، حيث حددت المحكمة جلسة 15 يناير 2027 لاستكمال نظر القضية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قرية سيف الدين بمركز الزرقا، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين، فيما تواصل المحكمة نظر القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.