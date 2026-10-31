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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دون خسائر بشرية.. نشوب حريق في ورشة بقرية العنانية بدمياط

حريق
حريق
زينب الزغبي

تمكنت الحماية المدنية بدمياط، من إخماد حريق شب داخل إحدى ورش الاثاث بدمياط وهى ورشه استورجى بعزبه البط التابعه لقريه العمانيه.

كانت قد شهدت قرية العنانية التابعة لمركز دمياط، نشوب حريق داخل ورشة د بالقرية، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

وعلى الفور، تن التعامل مع الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه، مع الحرص على منع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية، فيما يجري الوقوف على أسباب وملابسات الواقعة وحصر الخسائر المادية، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

دمياط محافظة دمياط العنانيه مركز دمياط

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