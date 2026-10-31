دون خسائر بشرية.. نشوب حريق في ورشة بقرية العنانية بدمياط

تمكنت الحماية المدنية بدمياط، من إخماد حريق شب داخل إحدى ورش الاثاث بدمياط وهى ورشه استورجى بعزبه البط التابعه لقريه العمانيه.

كانت قد شهدت قرية العنانية التابعة لمركز دمياط، نشوب حريق داخل ورشة د بالقرية، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

وعلى الفور، تن التعامل مع الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه، مع الحرص على منع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية، فيما يجري الوقوف على أسباب وملابسات الواقعة وحصر الخسائر المادية، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.