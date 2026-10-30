ميناء دمياط يتداول 18 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية ، 6 سفن ، بينما غادره 12 سفينة ، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء تحت الشحن والتفريغ 25 سفينة ، فبما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها 18 سفينة .

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء في بيان اليوم /الجمعة / ، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24584 طنا ، تشمل : 8783 طن يوريا و 2408 طن فول صويا و 8015 طن جبس معبأ و 2700 طن علف بنجر و 2678 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46254 طنا ، تشمل : 9064 طن حديد و 13238 طن ذرة و 15038 طن خردة و 1254 طن خشب زان و 6684 طن ابلاكاش و 976 طن بضائع متنوعة .

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 656 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 871 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4547 حاوية مكافئة ، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 6203 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5847 حركة .

وأشار البيان إلى أنها خلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (GALLIPOLI SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائي دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 2352 طنا ، تشمل خضروات و فواكه و كابلات ألومنيوم و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد و موصلات منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا - سلوفينيا - المجر – سلوفيكيا – فرنسا - التشيك – المغرب – بلجيكا .