أحمد نبوي: المرأة المصرية كانت ولا تزال ركنًا أصيلًا في بناء المجتمع وصناعة أجياله

أناب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، للمشاركة في احتفالية «يوم الوفاء ورد الجميل» لتكريم أمهات وزوجات شهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة، التي نظمتها جامعة الأزهر الشريف، برئاسة وحضور الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر الشريف؛ تقديرًا لتضحيات الشهداء ووفاءً لأسرهم.

وشهدت الاحتفالية حضور المستشار سامح محمد عبد الحكم، رئيس محكمة الجنايات، واللواء أ.ح. طارق المهدي، وزير الإعلام الأسبق، محافظ الإسكندرية الأسبق، واللواء أشرف عبد العال، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والأستاذ الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إلى جانب عدد من ممثلي أركان المؤسسة الدينية والقيادات التنفيذية.

الاحتفاء بأمهات وزوجات شهداء الوطن يمثل تقديرًا للمرأة المصرية

وألقى الأمين العام كلمة وزير الأوقاف، مؤكدًا أن الاحتفاء بأمهات وزوجات شهداء الوطن يمثل تقديرًا للمرأة المصرية ودورها الوطني والمجتمعي العظيم، بوصفها أمًّا وأختًا وزوجةً، وسندًا لأبناء الوطن، وفي مقدمتهم رجال الشرطة الذين يحمون الجبهة الداخلية، ورجال القوات المسلحة الذين يذودون عن حدود الوطن وترابه.

وأوضح أن هذه المناسبة بما تحمله من رمزية عميقة تجسد معاني الثقة والوفاء والتفاؤل، وهي قيم يحتاج إليها المجتمع، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كانت ولا تزال ركنًا أصيلًا في بناء المجتمع وصناعة أجياله.

ولفت إلى الدور المحوري للمرأة المصرية في تربية الأبناء وتوعيتهم، لا سيما في ظل تطور طبيعة التحديات والحروب الحديثة، وما تشهده من استهداف للوعي والتأثير في المجتمعات، مؤكدًا أهمية اضطلاع الأسرة بدورها في تحصين الأبناء من الأفكار التي تستهدف بث الشك واليأس والإحباط، ونشر التشاؤم والسلبية، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاء وتقدير للمرأة المصرية

وأضاف أن ما تجسده هذه الاحتفالية من وفاء وتقدير للمرأة المصرية ينبغي أن يتحول إلى نموذج ملهم للأجيال القادمة، لمواصلة دورها في بناء الأسرة والمجتمع، وتعزيز الوعي لدى النشء، ومواجهة التحديات الفكرية والمعرفية، مشددًا على أن تكريم أمهات وزوجات الشهداء تقدير مستحق لتضحياتهن ودورهن الوطني، ورسالة وفاء تؤكد أن بناء الإنسان يبدأ من الأسرة، وأن المرأة المصرية ستظل ركنًا أصيلًا في حماية الوعي وترسيخ القيم وبناء الأجيال.

وتأتي مشاركة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في هذه المناسبة تأكيدًا لدوره في الإسهام في بناء الوعي وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية، وتعزيز ثقافة الوفاء والتقدير لتضحيات أبناء الوطن، بما يسهم في بناء إنسان واعٍ قادر على مواجهة التحديات وصون مكتسبات وطنه.