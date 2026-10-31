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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة  .. بينما غادر 8 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23890 طنا تشمل : 8800 طن يوريا و 7000 طن جبس معبأ و 8090 طن بضائع متنوعة.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35776 طنا تشمل : 5129 طن حديد و 12721 طن ذرة و 7119 طن خردة و 7037 طن ابلاكاش و 3770 طن بضائع متنوعة.


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 281 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 345 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4443 حاوية مكافئة.


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 6203 طن.


كما غادر قطار بعد أن تم تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2916 حركة.

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط سفن

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