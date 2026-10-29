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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء موسم جني القطن بكفر سعد بمحافظة دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

شهد  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم الخميس، احتفالية بدء موسم جني القطن،  بأحد حقول القطن بقرية تفتيش تاني التابعة لمركز ومدينة كفر سعد، لمشاركة المزارعين فرحتهم ببدء جني المحصول، تقديرًا لجهودهم طوال الموسم الزراعي، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، والمهندس محمود صبحي رزق، مدير مديرية الزراعة ، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

وخلال تفقده الحقول، هنأ محافظ دمياط المزارعين ببدء موسم جني القطن، متمنيًا أن يكون موسم خير وبركة، وأن يحقق المحصول إنتاجية جيدة وعائدًا اقتصاديًا مناسبًا، مؤكدًا أهمية محصول القطن باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، في ظل جهود الدولة المستمرة لدعم وتطوير زراعته وتعزيز قدرته على تحقيق عائد اقتصادي للمزارعين.

واستمع المحافظ إلى شرح حول مواصفات صنف القطن «جيزة 92» المزروع بالحقول، والذي يتميز بجودته العالية، ومراحل زراعته والتكاليف المرتبطة بالإنتاج، إلى جانب التعريف ببرنامج «قطن ريل» (Cotton REEL)، الذي يستهدف تحسين جودة محصول القطن، وتعزيز صحة التربة، وتطوير الممارسات الزراعية، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين.

وفي السياق ذاته، تفقد المحافظ مجمع الخدمات الزراعية بالقرية، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للوقوف على مدى جاهزيته لتقديم الخدمات للمزارعين، حيث يضم مقر الجمعية الزراعية ومخزن الأسمدة المخصص لخدمة المزارعين وصرف المقررات السمادية، إلى جانب الوحدة البيطرية المجهزة لتقديم الرعاية البيطرية والحفاظ على الثروة الحيوانية، فضلًا عن المركز الإرشادي الزراعي.

وعلى هامش الجولة ، شارك محافظ دمياط في ندوة إرشادية حول زراعة القمح بالمركز الإرشادي الزراعي، بحضور الدكتورة إكرام العدوي، رئيس اتحاد المجالس الزراعية بالوزارة، حيث تناولت الندوة أهمية محصول القمح، وأبرز التحديات التي تواجه زراعته، وسبل تحسين الإنتاجية والارتقاء بجودة المحصول، من خلال تقديم الإرشادات الفنية اللازمة للمزارعين.

وتناولت الندوة كذلك المبادرة الرئاسية «مليون فدان»، وما تستهدفه من تقديم الدعم والتيسيرات والإرشادات الفنية لصغار المزارعين، بما يسهم في تطوير الممارسات الزراعية وتعزيز الإنتاج.

وتفقد المحافظ معرضًا للمنتجات والحرف اليدوية للمرأة، المقام على هامش الندوة ،  حيث أشاد بالجهود المبذولة في تنظيمه، مؤكدًا أهمية دعم الأنشطة الإنتاجية والحرفية التي تسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز مشاركتها في جهود التنمية.
واختتم محافظ دمياط جولته بتفقد حلقة تسويق القطن، التي تستقبل المحصول من المزارعين ، والتقاط الصور التذكارية مع المزارعين .

دمياط محافظ دمياط القطن محصول

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