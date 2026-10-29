تداول 13 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن، بينما غادرته 5 سفن، فيما بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 30 سفينة.

وأوضحت هيئة ميناء دمياط- في بيان اليوم /الخميس /- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25942 طنا، شملت: 9150 طن يوريا و 2240 طن ذرة و 3492 طن فول صويا و 8300 طن جبس معبأ و 1800 طن علف بنجر و 960 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43680 طنا، شملت: 7469 طن حديد و 12000 طن ذرة و 15500 طن خردة و 2292 طن خشب زان و 6419 طن أبلاكاش.

وأشارت الهيئة إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 892 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الواردة 1856 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4553 حاوية مكافئة.. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 6960 طنًا، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5783 حركة.