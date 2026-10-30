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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور وزيرة التنمية المحلية.. احتفالية تخرج دفعة 2026 من طلاب جامعة حورس

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

شارك  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، في احتفالية تخرج دفعة 2026 من طلاب جامعة حورس، والتي شهدت حضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد إبراهيم صابر، رئيس مجلس أمناء جامعة حورس، والدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس، والدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، والدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، والدكتور أحمد العدل، نائب محافظ القاهرة، واللواء طارق بحيري، السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، والعميد أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب لفيف من الوزراء والمحافظين السابقين، ورؤساء الجامعات الحاليين والسابقين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ونواب رئيس الجامعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال كلمتها، أعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال بتخرج الطلاب وجني ثمار سنوات من الجهد والاجتهاد، كما وجهت التحية والتقدير لأولياء الأمور، تثمينًا لما بذلوه من جهد ودعم لأبنائهم طوال مسيرتهم التعليمية. ووجهت رسالة إلى الخريجين، أكدت خلالها أن التخرج ليس نهاية المطاف، بل يمثل بداية حقيقية لتحويل ما اكتسبوه من علم ومعرفة إلى عمل جاد يسهم في بناء الوطن وتحقيق نهضة مصر.

واستُهلت فعاليات الاحتفالية بطابور عرض لخريجي كليات الجامعة دفعة 2026، أعقبه السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، كما تضمنت كلمات لممثلي الخريجين، وعرض فيلم بعنوان «علم ينتفع به» استعرض أنشطة الجامعة وكلياتها.

واكتسبت احتفالية هذا العام طابعًا خاصًا، باعتبارها أول احتفالية لتخرج طلاب الجامعة عقب وفاة مؤسسها ورئيس مجلس أمنائها، الراحل الأستاذ الدكتور إبراهيم صابر، حيث تضمنت عرض فيلم تسجيلي استعرض مسيرته وإسهاماته في تأسيس هذا الصرح العلمي، إلى جانب إذاعة كلمة مسجلة له، وجّه خلالها التهنئة إلى أبنائه وبناته من الخريجين.

كما شهدت الاحتفالية تكريم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، و عدد من كبار ضيوف الحفل، وإهدائهم درع الجامعة؛ تقديرًا واعتزازاً بهم ، إلى جانب تكريم الطلاب المتفوقين والأوائل، تقديرًا لتميزهم وتفوقهم العلمي.

دمياط محافظ دمياط منال عوض وزيرة

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