شرم الشيخ تجمع أبطال 20 دولة في أول بطولة عالمية للجامعات للسباحة بالزعانف بمصر وأفريقيا

افتتح اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، فعاليات بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف 2026، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة، في حدث رياضي دولي يُقام للمرة الأولى في مصر والعالم العربي والقارة الأفريقية بحضور الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، وسامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وجين ليو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وألكسندر أكسياركوس، رئيس لجنة السباحة بالزعانف بالاتحاد الدولي للأنشطة تحت الماء، وأحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومحمود عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ممثلًا عن الوزارة، إلى جانب عدد من ممثلي الاتحادات الرياضية والوفود المشاركة.

بدأت مراسم الافتتاح بطابور عرض المنتخبات المشاركة، أعقبته الكلمات الرسمية والعروض الاستعراضية، وسط أجواء احتفالية عكست أهمية الحدث وحجم المشاركة الدولية، إيذانًا بانطلاق المنافسات التي استضافها المجمع الأولمبي للسباحة بالمدينة الرياضية في شرم ، تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية والاتحاد الدولي للأنشطة تحت الماء.

ورحب محافظ جنوب سيناء بالوفود المشاركة، معربًا عن سعادته باستضافة هذا الحدث الرياضي الدولي الذي جمع شباب الجامعات من مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أن استضافة البطولة للمرة الأولى في مصر والعالم العربي وأفريقيا تمثل إنجازًا رياضيًا وتنظيميًا يعزز مكانة الدولة المصرية على خريطة الرياضة العالمية.

وأشار المحافظ إلى أن استضافة البطولة تعكس قدرة الدولة المصرية على تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية الكبرى، وتؤكد المكانة المتميزة التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ باعتبارها وجهة عالمية للسياحة والرياضة، بما تمتلكه من منشآت رياضية متطورة، وإمكانات تنظيمية متميزة، ومقومات سياحية وطبيعية فريدة.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن تقديره لجهود وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وجميع الجهات المنظمة والمشاركة، مثمنًا التعاون المثمر وتكامل الجهود بين مختلف المؤسسات، بما أسهم في تنظيم البطولة وخروجها بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر وقدراتها التنظيمية.

واحتضن المجمع الأولمبي للسباحة بالمدينة الرياضية في شرم الشيخ منافسات البطولة على مدار ستة أيام، بمشاركة منتخبات 20 دولة، في تظاهرة رياضية دولية عكست تنامي حضور مصر في استضافة البطولات الجامعية الكبرى.

تأتي استضافة البطولة في إطار جهود محافظة جنوب سيناء لدعم السياحة الرياضية، وتنويع الأنماط السياحية، وتعزيز مكانة شرم الشيخ على خريطة الأحداث والبطولات الدولية، بما يسهم في جذب المزيد من الوفود والزائرين، وتنشيط الحركة السياحية، والترويج لما تمتلكه المدينة من إمكانات رياضية وسياحية وبنية تحتية مؤهلة لاستضافة كبرى الفعاليات العالمية.