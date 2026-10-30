محاكاة لمشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الناشئة عن تغير المناخ بدمياط

نفذت اللجنة المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بدمياط محاكاة عملية لسيناريو كارثة مناخية، بحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، وذلك ضمن أنشطة مشروع «تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الناشئة عن تغير المناخ»، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واستهدفت المحاكاة اختبار جاهزية الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وتقييم كفاءة التنسيق المشترك وسرعة الاستجابة للأزمات المناخية المحتملة، من خلال تنفيذ سيناريو افتراضي لسقوط أمطار رعدية غزيرة، وما ترتب عليها من تداعيات شملت سقوط إحدى الأشجار، وغرق الدور الأرضي بإحدى المدارس الابتدائية، إلى جانب عدد من المواقف الطارئة المحتمل وقوعها نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية.

وشهدت المحاكاة مشاركة ممثلي الجهات المعنية، الذين استعرضوا أدوارهم ومسؤولياتهم في التعامل مع السيناريو المطروح، ونفذوا الإجراءات اللازمة وفقًا لاختصاصات كل جهة، بما يسهم في سرعة احتواء الموقف، والحد من آثاره المحتملة، والحفاظ على سلامة المواطنين وحماية المنشآت والمرافق العامة والخاصة.

كما أتاحت المحاكاة تقييم آليات تبادل المعلومات وفاعلية التنسيق بين الجهات المشاركة، والوقوف على مدى كفاءة خطط الطوارئ في التعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة، وتحديد التحديات التي قد تواجه تنفيذها، بما يدعم تطوير آليات الاستجابة وتحسين كفاءة إدارة الأزمات.

وتأتي هذه المحاكاة في إطار جهود محافظة دمياط لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، بما يسهم في الحد من تداعيات الظواهر المناخية المتطرفة وحماية المواطنين والمنشآت.