ملايين المشاهدات والإعجابات.. كواليس اعترافات روكي أحمد في نشر فيديوهات خادشة بالتجمع| خاص

ملايين المشاهدات ومئات الآلاف من المتابعين، وحسابات متعددة على منصات التواصل الاجتماعي، تلك التفاصيل كشفت عنها مذكرة دفاع البلوجر روكي أحمد، التي ناقشت أمام نيابة التجمع ملابسات فحص هاتفها المحمول وما تضمنه من حسابات على «تيك توك» و«إنستجرام» و«فيسبوك» و«سناب شات».

واستندت أوراق الاتهام إلى المحتوى المنشور عبر تلك الحسابات، حيث تمسك الدفاع بمناقشة إجراءات فحص الهاتف وطبيعة الأدلة الإلكترونية، كاشفًا عن مفاجآت تتعلق بطريقة الاطلاع على الهاتف وأعداد المتابعين والمشاهدات.

كما استند دفاع صانعة المحتوى، إلى مناقشة إجراءات ضبط المتهمة وفحص هاتفها المحمول، وما تضمنته محاضر الواقعة بشأن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التحقق من الأدلة الفنية ومدى دلالتها على الاتهامات المسندة إليها.

وأوضح الدفاع، وفقًا لما ورد بالمذكرة، أن القائمين على الضبط أشاروا إلى أن المتهمة أنشأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها «تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستجرام» و«سناب شات»، ونشرت من خلالها مقاطع فيديو تتضمن حركات وإيحاءات وملابس وصفها محضر الواقعة بأنها مخالفة للآداب العامة، بهدف زيادة نسب المشاهدة والتفاعل وتحقيق أرباح مالية.

وأشار الدفاع إلى أن المتهمة فتحت هاتفها المحمول طواعية أمام القائمين على الضبط، واطلعوا على الحسابات الموجودة عليه، والتي حملت أسماء من بينها «roky ahmed»، لافتًا إلى أن الحسابات كانت تضم أعدادًا كبيرة من المتابعين والمشاهدات.

وأضافت المذكرة أن حساب المتهمة على تطبيق «تيك توك» كان يضم نحو 218 ألف متابع، إلى جانب ملايين المشاهدات والإعجابات، كما أشارت إلى وجود حسابات أخرى لها على «إنستجرام» و«فيسبوك» و«سناب شات»، بأعداد كبيرة من المتابعين.

وركز الدفاع على مناقشة كيفية فحص الهاتف والحسابات الإلكترونية، ومدى ارتباط المحتوى المنشور بالاتهامات محل القضية، في إطار تمسكه بمناقشة الأدلة والإجراءات التي استند إليها الاتهام.

وقررت نيابة التجمع، إخلاء سبيل البلوجر روكي أحمد بكفالة مالية قدرها 20 الف جنيه لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وقال أحمد سابق محامي البلوجر روكي أحمد، إنه تم إخلاء سبيل موكلته من سراي النيابة بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

بداية الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط البلوجر روكي أحمد بالقاهرة؛ لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي").

وبمواجهتها؛ اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، واتخذت الإجراءات القانونية.