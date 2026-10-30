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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزارة الصحة تعلن افتتاح أول مركز للرعاية النهارية للتوحد بمحافظة سوهاج

مركز للرعاية النهارية للتوحد
مركز للرعاية النهارية للتوحد
أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء تشغيل مركز الرعاية النهارية المتخصص في علاج اضطراب طيف التوحد بمستشفى الصحة النفسية بسوهاج، والذي يُعد أول قسم متخصص في الرعاية النهارية لطيف التوحد على مستوى صعيد مصر والثاني على مستوى الجمهورية.


وأكد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج خلال الافتتاح أهمية استمرار تطوير الخدمات والتوسع في توفير أوجه الرعاية المتخصصة بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز الاهتمام بالصحة النفسية كأحد المكونات الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية المتكاملة.

وقال الدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان إن المستشفى يقوم بدور إقليمي حيوي يمتد لخدمة المواطنين في محافظات سوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن افتتاح المركز يأتي اتساقًا مع خطة الدولة للتوسع في إقامة مراكز تميز للتوحد بعدد من المحافظات الرئيسية، لتكون سوهاج نقطة ارتكاز لتقديم أحدث الخدمات التشخيصية والعلاجية المتكاملة وتخفيف العبء عن المرضى وذويهم في صعيد مصر.

من جانبها أوضحت الدكتورة إيمان جابر نائب رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان أن وحدة الرعاية النهارية الجديدة توفر للأطفال المشخصين أو المشتبه في إصابتهم باضطراب طيف التوحد حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التقييم التشخيصي الشامل والتدخل السلوكي وبرامج تحليل السلوك التطبيقي وتعديل السلوك وجلسات علاج النطق والتخاطب والتدريب على التكامل الحسي ومجموعات المهارات الاجتماعية وبرامج تدريب وإرشاد الوالدين، وذلك عبر فريق طبي وفني متكامل يضم أطباء نفسيين للأطفال وأخصائيين نفسيين وأخصائيي تخاطب وعلاج وظيفي.

وأشارت الدكتورة سالي النوبي مدير عام الطب النفسي التخصصي إلى أن المستشفى شهد افتتاح عيادة الأطفال عام 2022 لتقديم الخدمات العلاجية للاضطرابات النفسية لدى الأطفال والمراهقين، وأن وحدة الرعاية النهارية تقدم خدمات تخصصية نوعية تُعد الأولى من نوعها بالمحافظة لخدمة الأطفال المصابين أو المشتبه بإصابتهم باضطراب طيف التوحد.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أكرم عاشور مدير مستشفى سوهاج للصحة النفسية، ولفيف من القيادات التنفيذية والبرلمانية ومسؤولي الصحة النفسية.

الدكتور أيمن عباس اللواء طارق راشد صعيد مصر وزارة الصحة والسكان

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