قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو يوسف يرفع شعار كامل العدد في «أنا مش عارفني».. ويتصدر التريند لهذا السبب
تطورات الحالة الصحية لـ جمعة مشهور بعد نقله إلى المستشفى
الرئيس البولندي يقطع زيارته للسنغال ويعود إلى بلاده فجأة .. ما السبب؟
ميرنا وليد تكشف كواليس مشاركتها في «الراعي والنساء» ودور أحمد زكي في بدايتها
وسطاء المفاوضات يبحثوا دور محتمل للصين كضامن لتنفيذ أي اتفاق بين أمريكا وإيران
محمد عبد المنعم يعود إلى حسابات حسام حسن بمنتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي
ضياء رشوان يهنئ الطفلة ميار "وزيرة إعلام المستقبل".. ويدعوها للقائه بمكتبه
العاشرة بدلًا من TeN.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل تغيير اسم القناة.. ويوضح حقيقة سؤاله للرئيس بوتين
تفاصيل أقل سعر ذهب في الصاغة الآن
مديونية عداد الكهرباء الكارت.. أسباب الخصم المفاجئ من الرصيد
هيئة بريطانية: تعرض ناقلة نفط لهجوم بجزيرة لاوان الإيرانية
تليفزيون بريكس: إندونيسيا تستعد لاختيار موقع أول محطة طاقة نووية في البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: تعزيز الوعي بالقضايا السكانية ونشر ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية

القضايا السكانية
القضايا السكانية
أ ش أ

أكد محافظ الإسكندرية أيمن عطية، أهمية تعزيز الوعي بالقضايا السكانية والبيئية، ونشر ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

ونظمت وحدة السكان بحي أول المنتزة بالتعاون مع إدارة المنتزة أول التعليمية، ندوة توعوية بمدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية بالحي، حول آثار التغيرات المناخية وعلاقتها بجودة الحياة والتنمية المستدامة، وذلك بحضور 40 طالبة من المرحلة الإعدادية.

وتناولت الندوة التعريف بمخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة والصحة العامة وجودة الحياة، وأهمية ترشيد استهلاك المياه والطاقة، والحد من المخلفات، والحفاظ على المساحات الخضراء، وتشجيع المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية، مع التأكيد على أهمية حماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وضمان حق الأجيال القادمة في بيئة آمنة ومستدامة.

وناقشت الندوة عددًا من السلوكيات والممارسات الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية.

وشارك في فعاليات الندوة طلاب الفرقة الثالثة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، ضمن برنامج التدريب الميداني «رواد العمل السكاني»، في إطار تعزيز مشاركة الشباب في نشر الوعي بالقضايا السكانية والبيئية وتنمية دورهم في خدمة المجتمع.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وحدة السكان بالحي بالتعاون مع الجهات المعنية، لنشر الوعي البيئي والسكاني بين النشء والشباب، وتعزيز السلوكيات الإيجابية الداعمة للحفاظ على البيئة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

محافظ الإسكندرية القضايا السكانية أيمن عطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

شهادات

شهادات الادخار بعد رفع الفائدة في بنكي الأهلي ومصر.. كم تبلغ أرباح 100 ألف جنيه؟

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد رفع الفائدة.. حقيقة فرض مصاريف جديدة على التحويلات البنكية اللحظية

سعر الدولار

100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

صورة أرشيفية

بريطانيا تحذر من السفر إلى 16 دولة في الشرق الأوسط .. اعرف القائمة

ترشيحاتنا

مسلسل عشماوي

محمد رمضان يشوق جمهوره لمسلسله الجديد «عشماوي» بصورة مع إسعاد يونس

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها أحدث إطلالاتها عبر فيس بوك

جيهان سلامة

جيهان سلامة تكشف أسرار مسيرتها: فكرت في الهجرة إلى أمريكا بسبب قلة العمل

بالصور

طريقة عمل كيك الجزر فى البيت.. وصفة هشة بمكونات بسيطة

طريقة عمل كيك الجزر
طريقة عمل كيك الجزر
طريقة عمل كيك الجزر

البرتقال الأخضر أم البرتقالي؟.. أيهما أفضل لمرضى السكري؟

البرتقال الأخضر أم البرتقالي لمرضى السكري
البرتقال الأخضر أم البرتقالي لمرضى السكري
البرتقال الأخضر أم البرتقالي لمرضى السكري

وصفات طبيعية لتقوية ونمو الشعر.. خطواتها بسيطة وآمنة

وصفات طبيعية لتقوية الشعر والعناية به
وصفات طبيعية لتقوية الشعر والعناية به
وصفات طبيعية لتقوية الشعر والعناية به

8 عصائر قد تحمي قلبك بشرط أن تنتبه من هذا الفخ

عصائر طبيعية لدعم صحة القلب
عصائر طبيعية لدعم صحة القلب
عصائر طبيعية لدعم صحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد