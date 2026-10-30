محافظ الإسكندرية: تعزيز الوعي بالقضايا السكانية ونشر ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية

أكد محافظ الإسكندرية أيمن عطية، أهمية تعزيز الوعي بالقضايا السكانية والبيئية، ونشر ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

ونظمت وحدة السكان بحي أول المنتزة بالتعاون مع إدارة المنتزة أول التعليمية، ندوة توعوية بمدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية بالحي، حول آثار التغيرات المناخية وعلاقتها بجودة الحياة والتنمية المستدامة، وذلك بحضور 40 طالبة من المرحلة الإعدادية.

وتناولت الندوة التعريف بمخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة والصحة العامة وجودة الحياة، وأهمية ترشيد استهلاك المياه والطاقة، والحد من المخلفات، والحفاظ على المساحات الخضراء، وتشجيع المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية، مع التأكيد على أهمية حماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وضمان حق الأجيال القادمة في بيئة آمنة ومستدامة.

وناقشت الندوة عددًا من السلوكيات والممارسات الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية.

وشارك في فعاليات الندوة طلاب الفرقة الثالثة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، ضمن برنامج التدريب الميداني «رواد العمل السكاني»، في إطار تعزيز مشاركة الشباب في نشر الوعي بالقضايا السكانية والبيئية وتنمية دورهم في خدمة المجتمع.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وحدة السكان بالحي بالتعاون مع الجهات المعنية، لنشر الوعي البيئي والسكاني بين النشء والشباب، وتعزيز السلوكيات الإيجابية الداعمة للحفاظ على البيئة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.