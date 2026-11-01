تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، وغادرته 13 ، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والتي تم التداول عليها إلى 23 سفينة حاويات وبضائع عامة و78 ألفًا و504 أطنان من البضائع العامة، و9 آلاف و182 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط -في بيان اليوم الأحد- أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 18 ألفًا و837 طنًا، تشمل: 4910 أطنان يوريا، و3746 طن كلينكر، و4980 طن جبس معبأ، و5201 طن بضائع متنوعة.

وأضاف البيان أن حركة الواردات من البضائع العامة بلغت 59 ألفًا و667 طنًا، تشمل: 9818 طن حديد، و26 ألفًا و349 طن ذرة، و13 ألفًا و600 طن خردة، و3700 طن أبلاكاش، و6200 طن بضائع متنوعة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الحاويات الصادرة بلغت 1490 حاوية مكافئة، والواردة 228 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 7464 حاوية مكافئة، مشيرًا إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 6203 أطنان.

كما غادر الميناء قطار واحد بعد تفريغ 25 حاوية (40 قدمًا) قادمًا من الإسكندرية، في حين بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 5031 حركة.