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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبد العاطي: التنسيق بين القوى الإقليمية وأوروبا مهم لتفادي تأثير الأزمات المتتالية على الاقتصاد العالمي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأول من نوفمبر، "شارل ميشيل" رئيس المجلس الأوروبي السابق ورئيس وزراء بلجيكا الأسبق. 

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول تبادل الرؤي حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد الوزير عبد العاطي خلاله علي أهمية تكثيف الجهود الرامية لاستعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة.

وشدد عبد العاطي على أهمية جهود الوساطة في التهدئة واحتواء التوتر؛ تجنبا لإعادة انزلاق المنطقة مجددا لمواجهات عسكرية، وبما يحول دون اتساع نطاق التوترات بما يؤدي للمزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

وأضاف الوزير عبد العاطي أن تكثيف التشاور والتنسيق بين القوى الإقليمية والدول الأوروبية بات أمرا حتميا؛ من أجل تضافر الجهود لتفادي استمرار التبعات السلبية لهذه الأزمات المتتالية علي الاقتصاد العالمي، لاسيما أمني الغذاء والطاقة. مشددا في هذا السياق على أهمية ضمان انسيابية وحرية الملاحة في الممرات البحرية الرئيسية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي السابق رئيس وزراء بلجيكا الأسبق

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