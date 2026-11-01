وزير الخارجية يبحث مع ممثل الاتحاد الأفريقي تعزيز الاستدامة المالية وتمويل برامج الاتحاد

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد الأول من نوفمبر، بـ دونالد كابيروكا، ممثل الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى لتمويل الاتحاد وصندوق السلام، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستدامة المالية للاتحاد الأفريقي وتطوير آليات تمويل أنشطته وبرامجه، فضلاً عن تناول التحضيرات الجارية للدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بمشاركة وزراء الخارجية والمالية حول تمويل الاتحاد، والمقرر عقدها في أكرا خلال شهر نوفمبر الجاري.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد أهمية تعزيز الموارد المالية للاتحاد الأفريقي وتطوير آليات التمويل الذاتي، وتقليص الاعتماد على التمويل الخارجي من الشركاء الدوليين، بما يعزز استقلالية القرار الأفريقي ويضمن استدامة تمويل أنشطة الاتحاد، خاصة في مجالات السلم والأمن ومنع النزاعات وتسويتها وعمليات دعم السلام، مشدداً على أن التحدي لا يقتصر على توفير الموارد المالية، وإنما يمتد إلى ضمان كفاءة إدارتها وحسن توظيفها.

وأكد وزير الخارجية أهمية المضي قدماً في إصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي وترشيد هياكلها وأجهزتها، وإجراء إصلاحات هيكلية حقيقية تعزز كفاءة الإنفاق وتحد من ازدواجية الاختصاصات، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات الأفريقية وتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، معرباً عن التطلع لأن تسفر الدورة الاستثنائية المرتقبة للمجلس التنفيذي عن خطوات عملية لتعزيز الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة والاستدامة المالية للاتحاد الأفريقي.