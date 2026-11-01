«الوقود الحيوي للطائرات».. مصر تستعرض خطتها لتوطين الصناعة خلال ندوة «الإيكاو»

استعرضت مصر رؤيتها الشاملة لتطوير البنية التحتية للطيران المستدام ومواجهة تحديات التحول نحو الطاقة النظيفة، إلى جانب توطين صناعة وقود الطيران المستدام (SAF) عبر إقرار سياسة وطنية ودراسات جدوى اقتصادية متكاملة، وذلك خلال مشاركة مصرية رفيعة المستوى في ندوة «المطارات الخضراء» التي نظمتها المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو» (ICAO) بالقاهرة.

جاء ذلك خلال مشاركة الطيار كريم جميل، مستشار رئيس سلطة الطيران المدني المصري ومدير إدارة الاتفاقيات الدولية، في جلسة نقاشية دولية بعنوان «دور المطارات في تمكين استخدام وقود الطيران المستدام ومواجهة تحديات الطاقة والبنية التحتية»، والتي أدارتها المهندسة مريم البلوشي، رئيس لجنة حماية البيئة بـ (ICAO)، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين في مجال الطيران والبنية التحتية.

وأكد “كريم جميل” أن إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لتوطين صناعة الوقود الحيوي يأتي بتوجيهات واهتمام مباشر من الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لوضع أسس علمية واقتصادية تساهم في جذب استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح مستشار رئيس سلطة الطيران المدني أنه تم إطلاق دراسة الجدوى في القاهرة خلال شهر يوليو الماضي ضمن برنامج منظمة (ICAO ACT-SAF)، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن الدراسة تستهدف تقييم الموارد والمواد الخام المتاحة، وتحديد أنسب تكنولوجيات الإنتاج والتكاليف الاستثمارية لإعداد خارطة طريق وطنية (National Roadmap) تحول الفرص المتاحة إلى مشروعات فعلية على الأرض.

وشدد «جميل» على أهمية تبني سياسة وطنية متكاملة لوقود الطيران المستدام (National SAF Policy)، تقوم على التنسيق بين قطاعات الطيران المدني، والبترول، والكهرباء، والبيئة، والصناعة، والاستثمار، مؤكداً أن نجاح هذه السياسة يتطلب الالتزام بتقديم حوافز الاستثمار وضمان الاستقرار التنظيمي طويل الأجل، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي واعد لإنتاج وقود الطيران المستدام وتطوير البنية التحتية للمطارات.