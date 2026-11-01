قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية: جرائم تعذيب أسرى غزة في سجن الرملة عمليات قمع متكررة وممنهجة
الأمم المتحدة: انتهاء مهمة مينورسو في الصحراء المغربية.. والرباط : يمهد لإغلاق الملف
ألمانيا في قبضة الفوضى.. ليلة عصيبة بين النهب والمولوتوف وإصابة 100 شرطي| صور
بتوجيهات رئاسية.. مدبولي يتابع آليات تنفيذ مبادرة "شمس الصناعة" والتوسع بها بالمباني الحكومية
60 عامًا في خدمة الوطن.. علاء مبارك عن والده: تحمل الابتلاء بشجاعة وصبر وإيمان
بحضور رئيس الوزراء.. وزير الخارجية يوقع اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي
توقيع اتفاقية إنشاء دار مكتبة الإسكندرية للابتكار والمعرفة ببرج العرب
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات التعليمية الرائدة
بدءًا من اليوم .. بشري سارة لأصحاب العدادات الكودية
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الراسخ لأمن واستقرار العراق وتعزيز التعاون المشترك
أسعار الذهب الآن في مصر .. كم يبلغ سعر عيار 21؟
تميم: الولايات المتحدة ترسل 3 مليارات دولار إلى العراق على شكل 6 وجبات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: حماية المريض وحماية الطبيب ليستا هدفين متعارضين

الدكتور أحمد طه،رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)
الدكتور أحمد طه،رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)
عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، أن بناء منظومة صحية آمنة وعادلة لا يتحقق بحماية حقوق المرضى بمعزل عن حقوق مقدمي الخدمة، وإنما بإرساء إطار متكامل يجمع بين جودة الممارسة الطبية، ووضوح المسؤوليات، وعدالة المساءلة، مشدداً على أن «حماية المريض وحماية الطبيب ليستا هدفين متعارضين، بل ركيزتان متكاملتان لمنظومة صحية جديرة بثقة المجتمع».

وأوضح أن معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والحاصلة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، تمثل مرجعية مهنية واضحة لمتطلبات الرعاية الصحية الآمنة، فيما يوفر قانون المسؤولية الطبية الإطار التشريعي المنظم لتقييم الوقائع وتحديد المسؤوليات، بما يكفل حماية حقوق المرضى وصون حقوق مقدمي الخدمة، ويعزز الثقة المتبادلة بين أطراف المنظومة الصحية.

المسؤولية الطبية القانونية

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «المسؤولية الطبية القانونية»، ضمن فعاليات المؤتمر الثاني والعشرين للجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد، برئاسة الدكتور محمد ممتاز، رئيس الجمعية، و الدكتورة أميمة إدريس، رئيس المؤتمر، وبمشاركة الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور ماهر فوزي أستاذ التخدير والرعاية المركزة ، والدكتور عبد الحميد عطية، والدكتور أيمن عبد الحليم أستاذَي أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن معايير الجودة تحدد ما ينبغي أن تكون عليه الممارسة الطبية الآمنة، بينما ينظم القانون كيفية تقييم المسؤولية عند وقوع الضرر، موضحاً أن التكامل بينهما يمثل خطوة جوهرية نحو الانتقال من ثقافة إلقاء اللوم إلى ثقافة التقييم الموضوعي، والتعلم من الأخطاء، ومنع تكرارها.

وأضاف أن معايير «جهار» لا تقتصر على تقييم النتائج النهائية للعلاج، وإنما تمتد لتشمل رحلة المريض كاملة، بدءاً من التقييم الأولي والتشخيص، والحصول على الموافقة المستنيرة، والتحقق من هوية المريض، مروراً بسلامة وصف الأدوية وإعطائها، والالتزام بالإجراءات الطبية المعتمدة، وانتهاءً بالتوثيق الدقيق، والمتابعة، وضمان استمرارية الرعاية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه المعايير توفر «مسطرة مهنية» يمكن الاسترشاد بها عند مراجعة الوقائع الطبية، من خلال مقارنة ما جرى فعلياً بما كان ينبغي اتخاذه من إجراءات، بما يساعد على تحديد أوجه القصور، والتمييز بين المضاعفات الطبية المعروفة والأخطاء التي كان بالإمكان تجنبها، دون افتراض أن مجرد وقوع الضرر يعني بالضرورة وجود خطأ مهني.

وشدد على أن أحد أهم مبادئ سلامة المرضى يتمثل في التمييز بين الخطأ الفردي والخلل المؤسسي، موضحاً أن بعض الحوادث الطبية قد تنشأ عن قصور في أنظمة العمل، أو تجهيزات المنشأة، أو صيانة الأجهزة الطبية، أو إجراءات مكافحة العدوى، أو ضعف التنسيق والتواصل بين أعضاء الفريق الصحي، وليس بالضرورة عن تقصير مباشر من الطبيب المعالج.

وأكد الدكتور أحمد طه، أن العدالة في تقييم الخطأ الطبي لا تتحقق بالنظر إلى النتيجة وحدها، وإنما بفهم الظروف التي أحاطت بالواقعة، ومراجعة جميع مراحل تقديم الخدمة، وتحديد مواضع الخلل والمسؤولية استناداً إلى الأدلة والمعايير المهنية، وفي إطار أحكام القانون.

ولفت إلى أن هذه المبادئ تكتسب أهمية خاصة في تخصص أمراض النساء والتوليد، نظراً لطبيعة القرارات الطبية الدقيقة، وما قد تتطلبه من تدخلات عاجلة لحماية حياة الأم والجنين، الأمر الذي يستوجب وضوح البروتوكولات الإكلينيكية، وكفاءة الفرق الطبية، وجاهزية المنشآت للتعامل مع الطوارئ، إلى جانب التوثيق السليم والتواصل الفعال مع المريض وذويه.

واختتم الدكتور أحمد طه بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من معايير الجودة وقانون المسؤولية الطبية لا ينبغي أن يقتصر على تحديد المسؤولية بعد وقوع الضرر، بل يجب أن يمتد إلى منع الضرر قبل وقوعه، وبناء بيئة ممارسة مهنية آمنة، يشعر فيها المريض بالثقة والاطمئنان، ويعمل فيها الطبيب وفق قواعد واضحة تحمي حقوقه وتمكنه من أداء رسالته.

وأكد أن قوة النظام الصحي لا تُقاس فقط بقدرته على محاسبة المخطئ، بل بقدرته على منع الخطأ، والتعلم منه، وحماية كل من يأتمنه على صحته، وكل من يكرس علمه وجهده لرعايته.

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الاعتماد والرقابة الممارسة الطبية جهار منظومة الرعاية كاملة أساتذة الطب نقيب أطباء مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

الاهلي

قرار مُفاجئ من الأهلي بشأن تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

ترشيحاتنا

حاملة طائرات أمريكية

أجواء الحرب تخيم على الشرق الأوسط.. 3 حاملات طائرات و20 ألف جندي أمريكي يترقبون ساعة الصفر

دعم مصري

دعم مصري متواصل لمواجهة أزمة الخبز في غزة وإعادة تشغيل المخابز

سعد بن صليب العتيبي رئيس البرلمان العربي

العتيبي يتلقى التهاني بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد