تقديرًا لجهوده .. ممر شرفي لمدير مستشفى الرمد بكفر الشيخ احتفالًا باعتماد GAHAR

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق احتفال العاملين بمستشفى الرمد بمحافظة كفر الشيخ بمدير المستشفى، من خلال تنظيم ممر شرفي وتقديم بورد له، احتفالًا بحصول المستشفى على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، باعتباره أول مستشفى رمد يحصل على هذا الاعتماد.

وأظهر الفيديو العاملين بالمستشفى وهم يستقبلون مديرهم وسط أجواء احتفالية، تعبيرًا عن سعادتهم بالحصول على الاعتماد، وتقديرًا للجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز في مجال الرعاية الصحية.

ويعكس الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أهمية الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، والعمل على تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية داخل المنشآت الطبية.

وتتولى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وضع معايير جودة الخدمات الصحية واعتماد المنشآت التي تستوفي متطلبات الجودة، في إطار جهود تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثق أجواء الاحتفال داخل المستشفى بمناسبة الحصول على الاعتماد.