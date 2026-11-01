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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حتى 3 نوفمبر.. خبيرة فلك تحذر من زيادة الحرائق وتسريب البيانات وتمرد الشباب

خبيرة فلك تحذر من الأيام القادمة
خبيرة فلك تحذر من الأيام القادمة
هاجر هانئ

أكدت رحاب منيعم، خبيرة فلك أنه قد تشهد الأيام المقبلة مجموعة من التأثيرات الفلكية التي سوف تنعكس على سلوكيات الأفراد والأحداث العامة، بالتزامن مع انتقال القمر إلى برج الأسد لمدة يومين ونصف تقريبا، وحتى 3 نوفمبر.

كتبت خبيرة الفلك رحاب منيعم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:" القمر انتقل إلي برج الاسد  لمدة يومين ونص تقريبا لحد يوم ٣ نوفمبر وهيكون على اتصال سعيد بزحل ونبتون واورانوس وهيقترن بالمريخ والمشتري."


تابعت:"هتلاحظوا خلال اليومين زيادة الرغبة في التسوق بالأخص الملابس و الذهب لكن للأسف بسبب تراجعات  الكوكب كتير منكم هيندم على قراراته دي بعدين ولو مصممين اشتروا من أماكن بتتعاملوا  معاها ومتبالغوش في الشراء 


خلال اليومين بيزيد رغبتنا في الظهور آكتر لكن ده بيوقع البعض في مشاكل خاصة المشاهير أو البلوجرز  لإنهم هيقولوا كلام في غير صالحهم  والبعض منهم ممكن يقع في أخطاء أو مشاكل بسبب كلامه."
 

أضافت خبيرة الفلك في منشورها على السوشيال ميديا:"خلال اليومين  خبر سلبي يخص احد المشاهير قد يكون أمر له علاقة بصحته أو حادث أو انفصال


ربما حادث يتعلق بمكان  احتفال أو مكان له طبيعية دينية أو تعليمية أو  ترفيهي يكون ضحاياه شباب أو صغار سن ربنا يحفظ الجميع."


واضافت :"بيزيد نشاط الحركات الشبابية المتمردة خلال اليومين وإللي ممكن تسبب اعمال نهب وسرقة لبعض المحلات أو تظاهرت  بالقرب من أماكن ممنوع الاقتراب منها، كما أن قد يكون هناك عطل يخص تطبيق أو موقع وتهكير لحسابات أو تسريب بيانات."


أستطردت:" بعض الدول قد تصدر  أو تناقش قوانين تتعلق بالتطبيقات  الالكترونية واستخدام الانترنت و البلوجرز أو تخص تعامل الاطفال أو المراهقين مع وسائل التواصل، بيزيد نشاط الحرائق والحوادث بشكل واضح خلال ال٣ايام وخاصة بسبب لعب الاطفال والالعاب النارية حوادث العنف والتنمر ."
 

واختتمت :"بيتصدر الترند اخبار تخص أطفال ومراهقين  ربما تفوق في مجال معين أو بشئ غير تقليدي، يومين مناسبين لترويج شغلكم على مواقع التواصل الاجتماعي  وتنشيط الحسابات المتوقفة، يومين لا يصلحوا  لقص الشعر ولا الجراحات في القلب أو العمود الفقري."

خبيرة فلك التسوق البلوجرز المشاهير الكوكب الذهب رحاب منيعم خبيرة الفلك

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