الخناق الحنجري عند الأطفال.. الصحة تحسم الجدل حول انتشاره وتكشف الأعراض التي تستدعي الطوارئ

أثار الخناق الحنجري عند الأطفال حالة من القلق بين أولياء الأمور، خاصة مع تداول تساؤلات حول زيادة معدلات الإصابة به وانتشاره بين الصغار، والأعراض التي قد تشير إلى الإصابة، ومدى خطورته على التنفس، ومتى يصبح التوجه إلى المستشفى أمرًا ضروريًا.

ويُعد الخناق الحنجري، المعروف طبيًا باسم «الكروب» (Croup)، من الأمراض التنفسية التي تصيب الأطفال، وغالبًا ما ينتج عن عدوى فيروسية تؤدي إلى التهاب وتورم منطقة الحنجرة والقصبة الهوائية، وقد يمتد التأثير إلى الممرات الهوائية العلوية، ما يسبب سعالًا مميزًا يشبه صوت النباح، إلى جانب بحة الصوت وأحيانًا صعوبة التنفس.

ومع تزايد اهتمام الأسر بالمرض، تبرز أهمية التفرقة بين الأعراض البسيطة التي يمكن التعامل معها تحت إشراف الطبيب، والعلامات الخطيرة التي تستدعي التوجه الفوري إلى الطوارئ، خاصة أن ضيق مجرى الهواء لدى الأطفال قد يتطور ويؤثر على قدرتهم على التنفس.

ما حقيقة انتشار الخناق الحنجري عند الأطفال؟

تثير حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي خلال المواسم الانتقالية والباردة مخاوف الأسر من انتشار العدوى بين الأطفال، لكن لا ينبغي اعتبار تداول حالات الإصابة على مواقع التواصل الاجتماعي دليلًا على وجود تفشٍ واسع للمرض.

كما أن تشخيص الخناق الحنجري لا يعني بالضرورة وجود موجة وبائية، إذ إن المرض معروف طبيًا ويظهر بصورة موسمية في كثير من البلدان، ويرتبط غالبًا بالفيروسات التنفسية.

وتعتمد معرفة حقيقة انتشار المرض على البيانات الرسمية ومعدلات الحالات المسجلة، وليس على الانطباعات أو المنشورات المتداولة.

ما هو الخناق الحنجري عند الأطفال؟

الخناق الحنجري هو التهاب يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، وخاصة الحنجرة والقصبة الهوائية، ويؤدي إلى تورم الأنسجة المحيطة بمجرى الهواء.

ويظهر المرض بصورة أكبر لدى الأطفال الصغار، خاصة من عمر 6 أشهر إلى 3 سنوات، بسبب ضيق الممرات الهوائية لديهم مقارنة بالأطفال الأكبر سنًا والبالغين.

وفي معظم الحالات يكون السبب عدوى فيروسية، ومن أشهر الفيروسات المرتبطة به فيروس نظير الإنفلونزا، كما يمكن أن تسببه فيروسات تنفسية أخرى.

ما أعراض الخناق الحنجري عند الأطفال؟

تختلف شدة الأعراض من طفل إلى آخر، وقد تبدأ بصورة تشبه نزلات البرد العادية، ثم تظهر العلامات المميزة للمرض، وتشمل:

السعال النباحي: وهو سعال جاف يشبه صوت نباح الكلب، ويُعد من أشهر علامات الخناق الحنجري.

وهو سعال جاف يشبه صوت نباح الكلب، ويُعد من أشهر علامات الخناق الحنجري. بحة الصوت: نتيجة التهاب وتورم منطقة الحنجرة والأحبال الصوتية.

نتيجة التهاب وتورم منطقة الحنجرة والأحبال الصوتية. صوت صفير أو خشونة أثناء الشهيق: ويُعرف طبيًا بالصوت الصرير، وينتج عن ضيق مجرى الهواء العلوي.

ويُعرف طبيًا بالصوت الصرير، وينتج عن ضيق مجرى الهواء العلوي. ارتفاع درجة الحرارة: وقد يصاحبه رشح أو احتقان بالأنف.

وقد يصاحبه رشح أو احتقان بالأنف. صعوبة التنفس: خاصة في الحالات المتوسطة والشديدة.

خاصة في الحالات المتوسطة والشديدة. زيادة الأعراض ليلًا: إذ قد يلاحظ الوالدان أن السعال وصعوبة التنفس يزدادان خلال ساعات الليل.

وقد تبدأ الأعراض بعد يوم أو يومين من ظهور علامات نزلة البرد، وتستمر غالبًا عدة أيام، مع اختلاف مدة المرض وشدته من طفل إلى آخر.

متى يصبح الخناق الحنجري خطرًا ويستدعي الطوارئ؟

من أهم الأمور التي يجب أن تنتبه إليها الأسرة أن بعض أعراض الخناق الحنجري لا تحتمل الانتظار أو الاكتفاء بالعلاج المنزلي، خاصة إذا ظهرت علامات تشير إلى نقص الأكسجين أو الإجهاد التنفسي.

وتشمل علامات الخطر التي تستدعي التوجه الفوري إلى الطوارئ:

صعوبة التنفس الواضحة: إذا كان الطفل يبذل مجهودًا كبيرًا للحصول على الهواء. ظهور صوت الصرير أثناء الراحة: أي سماع صوت حاد مع الشهيق حتى دون بكاء أو حركة. انكماش الجلد بين الضلوع أو أسفل الرقبة: نتيجة محاولة الطفل بذل مجهود أكبر للتنفس. ازرقاق الشفتين أو الوجه: وهي علامة خطيرة قد تشير إلى نقص الأكسجين. الخمول الشديد أو صعوبة إيقاظ الطفل: وقد يدل ذلك على تدهور الحالة. سيلان اللعاب وصعوبة البلع: خاصة إذا صاحبهما صعوبة في التنفس أو تغير الصوت. ضعف التنفس أو توقفه لفترات: وهي حالة طارئة تستلزم طلب الإسعاف فورًا.

ولا ينبغي انتظار ظهور جميع هذه العلامات؛ فوجود صعوبة تنفس شديدة أو ازرقاق أو خمول غير معتاد يستدعي التدخل الطبي العاجل.

هل الخناق الحنجري مرض معدٍ؟

نعم، عندما يكون الخناق الحنجري ناتجًا عن عدوى فيروسية، يمكن أن تنتقل الفيروسات المسببة له من طفل إلى آخر، من خلال الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال والعطس، أو ملامسة الأسطح والأيدي الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم.

وتختلف فترة العدوى حسب الفيروس المسبب، وغالبًا تكون العدوى أكثر قابلية للانتقال خلال الأيام الأولى من المرض.

لذلك يُنصح بتقليل اختلاط الطفل المصاب بالأطفال الآخرين خلال فترة ظهور أعراض العدوى، والاهتمام بغسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

المصدر : NHS وUKHSA للمعلومات الطبية